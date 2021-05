Me solidarizo, no me tomo fotos, dice AMLO sobre su ausencia en Tláhuac

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que no ha visitado a los familiares de las víctimas de la caída de una trabe de la Línea 12 porque son actos que se realizan los actores de conservadurismo.

El mandatario federal consideró que irse a tomar la foto no es su estilo, no obstante afirmó estar pendiente de los avances de las indagatorias al tiempo que se solidariza con las víctimas.

“No es mi estilo, eso tiene que ver con lo espectacular que se hacía antes. No me gusta la hipocresía, estoy al pendiente, estoy solidarizándome con las víctimas, pero esto no es irse a tomarse fotos. Al carajo, eso tiene que ver con el conservadurismo”, lanzó el presidente en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Lee: Línea 12 debió ser subterránea, pero por ahorrar dinero, se hizo tramo elevado

El lunes, una trabe de la Línea 12, en la estación Olivos, se desplomó mientras un tren pasaba por ella ocasionando la muerte de 25 usuarios del Metro.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal consideró que hay una campaña de linchamiento mediático contra los funcionarios responsables del diseño de la Línea Dorada por lo que pidió tiempo para que las indagatorias deslinden responsabilidades.

“Nada más que se sepa y esto es un llamamiento, una convocatoria respetuosa a que se tenga confianza, que nosotros no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo, no somos encubridores.

“Hay que esperar el dictamen porque también eso es motivo de acusaciones sin fundamento, hay una campaña de linchamiento político”, sostuvo.

El tabasqueño refrendó su confianza en las autoridades capitalinas, en especifico con Claudia Sheinbaum, para que resuelvan este caso y que se hayan tomado acciones como la contratación de una empresa extranjera para el peritaje.

“Qué bien que me preguntas de esto de la tragedia del Metro, porque yo celebro que Claudia Sheinbaum haya tomado la decisión de ir al fondo, de traer a expertos extranjeros. Se tronchó, se venció la trabe, quién fue el responsable en la construcción, en la supervisión, si tenía que haberse dado mantenimiento y no se dio, quién es el responsable, pero hay que esperar al dictamen”, expuso.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado