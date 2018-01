Meade ganará la elección presidencial: Financial Times

José Antonio Meade, precandidato priista a la presidencia de México, ganará las elecciones presidenciales de 2018, según el periódico inglés, Financial Times.

Como cada año, el diario consulta a sus expertos para predecir 19 acontecimientos del año entrante.

Ante la pregunta de si el ex secretario de Hacienda y Crédito Publico se convertirá en el próximo presidente de nuestro país, la respuesta del medio financiero fue afirmativa.

Las razones que sustentan el pronóstico son el gran bagaje político que tiene Meade, tras formar parte de los tres últimos gobiernos mexicanos, además de la maquinaria electoral que posee el PRI.

México solo cuenta con un sistema donde hay una vuelta de elecciones, por lo tanto, basta solo 30% de los votos a Meade para que sea el titular del poder ejecutivo.

No obstante, el Financial Times apunta que Meade tiene la misión de convencer a los votantes mexicanos de que tiene un carácter propio y no es un clon del actual gobierno, que no ha cumplido las expectativas.

Meade tendrá que onvencer a los electores también de que puede ser presidente de México tras subir el precio del petróleo 20% antes de enero, y el aumento de la inflación. Pese a esto desde el medio británico confían en la victoria de Meade frente a Andrés Manuel López Obrador, su principal rival.

Sobre Donald Trump y México, el FT estimó que el empresario estadounidense iba a llevar a cabo alguna acción para comenzar a construir el muro fronterizo.

Predicciones globales

Otro de los escenarios que puede pasar en 2018 y que analizaron en el medio fue la actualidad de su país donde afirmaron que Theresa May se mantendrá como primer ministro británico además de que el Reino Unido no será la economía con el crecimiento más lento del G7.

El continente europeo también fue analizado por los especialistas del Financial Times donde no creen que Emmanuel Macron sea capaz de alcanzar un acuerdo con la canciller Angela Merkel para definir el presupuesto de la Unión Europea.

El diario británico también elaboró el medio una predicción sobre el comienzo del proceso de impugnación contra el republicano.

Respecto a este tema la respuesta fue Sí, porque a mediados de noviembre tendrán lugar las elecciones para la cámara de representantes donde los demócratas seguramente ganen y pese a no ser oficial hasta 2019, estos comenzarán a preparar todos los documentos para agilizar el proceso.

Otro de los asuntos más importantes que tendrán a Donald Trump como protagonista, es la relación entre Estados Unidos y China. Los expertos del periódico creen que el magnate comenzará una guerra contra el país asiático imponiendo algunas medidas para endurecer la relación entre ambos países provocando la reacción China y el comienzo de las hostilidades.

En el Financial Times no dudaron afirmar que el Producto Interior Bruto de China crecerá por encima del 6.5%.

Otro de los países importantes para este año será Japón, pues FT no cree que realizará una política monetaria más rígida.

El primer ministro indio Narendra Mody seguirá llevando a cabo más medias extrañas en lo que la economía india se refiere, pero la compañía saudí de petrolera Aramco no saldrá al mercado internacional este 2018, apuntaron desde el tabloide británico.

Desde el Financial Times no se cree en que las elecciones convocadas en Zimbawe por mandatorio del país vayan a estar fuera de amaños.

Para los expertos del Financial Times la alianza entre Time Warner y AT&T se consolidará pese a la venta de CNN. En cambio, no confían en que los bonos a diez años emitidos por el Tesoro tengan un rendimiento superior al 3 por ciento.

El barril de Brent cerrará el 2018 con un precio que superará los 70 dólares pese a que los problemas internacionales seguirán, esto dependerá en mayor medida de la relación entre Rusia y Arabia Saudí, y de que otros actores se mantengan sólidos.

Una de las compañías que revoluciono 2017 fue Elon Musk y Tesla quienes lanzaron al mercado el Tesla Model 3, de cual se comprometieron a fabricar para finales de 2018, 250,000 ejemplares, los expertos consultados por el Financial Times no creen que cumpla esa meta.

Respecto al mercado bursátil se confía en el índice Standar and Poor’s acabe el año por encima de los 2,650 puntos. Dentro del marco económico estos expertos consultados no confían en que el bitcoin se consolide como una unidad monetaria real.

Los expertos consultados no consideran que otros países, descontando a España, Brasil o Alemania, sean capaces de ganar el Mundial de Rusia 2018.

Por estas fechas en 2018 veremos si los expertos del Financial Times consiguen superar los 15 aciertos que tuvieron este 2017 o por el contario fallan en sus predicciones.