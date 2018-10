Medias Rojas de Boston ganan la Serie Mundial

Los Medias Rojas de Boston, liderados por Steve Pearce, se coronaron campeones de la Serie Mundial al derrotar a Los Ángles por en el quinto partido del “Clásico de Ooño”.

Con dos jonrones de Steve Pearce y dos más de David Breese y Mookie Betts, los Medias Rojas ganaron por pizarra de 5-1 a los Dodgers de Los Angeles, para obtener la Serie Mundial 2018 del beisbol de las Grandes Ligas.

Con esta corona obtenida, tras ganar cuatro partidos a uno al cuadro angelino, los “patirrojos” suman ya nueve títulos en el llamado “Clásico de Otoño” del mejor beisbol del mundo.

YOUR BOSTON #REDSOX ARE THE 2018 WORLD SERIES CHAMPIONS! #DAMAGEDONE pic.twitter.com/ax05nkT8k7

— Boston Red Sox (@RedSox) October 29, 2018