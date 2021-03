Un año después de la llegada del primer caso de Covid-19 al país, médicos atienden la enfermedad desde el principio evalúan lo que ha sucedido: por un lado, lamentan que el uso del cubrebocas todavía parezca opcional mientras que por otro, celebran la llegada de la vacuna, pero no cantan victoria ante una enfermedad que prevalecerá un tiempo más en el país.

Entrevistados por Forbes México, tres médicos de la primera línea de atención ya vacunados nos cuentan qué piensan del manejo de la pandemia desde el gobierno y desde los hospitales, su espacio de trabajo, y si bien, cada uno vivió una realidad diferente, los tres coinciden en que hechos como la alta incidencia de la enfermedad, en que el país ocupa el lugar 13 mundial, e incluso el elevado número de muertes en el país: usa cubrebocas.

“Rechazar cualquier beneficio es atentar contra la salud de uno mismo, y si uno se contagia, pues (está) el riesgo de contagiar a más personas. Entonces, sí veo errónea esa política, porque tiene uso correcto del cubrebocas”, dijo Adriana Clemente Herrera (ACH), quien trabaja en Hospital General Enrique Cabrera.

También lee: Hace un año el Covid-19 llegó a México; ha cobrado la vida de 185,000 personas

Esta misma falla en la comunicación oficial del gobierno aparece como la causa principal de que buena parte del gabinete se haya enfermado de Covid-19, incluido el líder de la estrategia para su combate, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cuya salud parece estar estable.

“Era de esperarse, nosotros estamos asombrados de por qué se tardaron tanto, era cuestión de tiempo que llegara una persona que estuviera realmente contagiada. El otro sentimiento es tristeza, porque la gente que nos representa, que está al frente del país, debiera dar el ejemplo para que el resto de la población lo hiciera y lamentablemente no ocurre”, sostuvo el doctor René Rodríguez (RR), quien trabaja para los Servicios de Salud en la Ciudad de México y el Instituto de Salud del Edomex (ISEM).

En el mismo sentido coincidió Alberto Moctezuma, médico en el Área de Urgencias del Hospital General Balbuena y de la Unidad Médica Familiar 15 del IMSS, quien resaltó que a ello se suma la participación en fiestas y reuniones como un problema que aumenta los contagios.

Diversos estudios científicos sostienen que si bien el uso de cubrebocas generalizado no basta como medida única para la contención del virus, sí es suficiente para reducirlo considerablemente. Y si se suman otras acciones como el distanciamiento social y la higiene de manos y superficies, los resultados son mejores.

Sin embargo, el gobierno de AMLO difícilmente se sumó a este discurso.

¿Cómo evalúan el manejo de la pandemia?

ACH: Hubo situaciones erróneas. Difundir que la gente acudiera a los hospitales hasta que tuviera falta de aire, y sabemos que entre más rápido se dé el tratamiento, va a ser eficaz. La conducta hubiera sido detecciones tempranas con pruebas que detecten los casos. (Sobre las cifras) ahí sabíamos que había incongruencias. Ahorita se va haciendo más clara la situación, vemos más, un poco más de congruencia.

RR: Si analizo la cantidad de gente que hemos perdido y la gente de otras instituciones, si califico al actuar del gobierno por lo que estamos viviendo, no tendría una calificación aprobatoria. Por supuesto habrá cosas que se habrán hecho bien, lo que yo veo en las instituciones es una mala organización, un mal manejo de recursos y ni siquiera el acceso a medicamentos que estén probados para su uso, y no sé ni siquiera si vaya a haber.

AM: Muchas de las medidas que no se tomaron, fallaron ahí. Las políticas de salud que se quisieron dar a nivel nacional y algunos estados, fallaron. Hubo otros lugares donde las medidas de aislamiento y de políticas públicas fueron más severas. Tengo un hermano que vive en España y nos comentaba que podía llegar a salir en algún momento solo a comprar medicamento o ropa solo con horarios específicos y algunas situaciones que aquí jamás se verían.

¿Se contagiaron de Covid-19?

RR: No. He sido de los afortunados. Donde yo laboro solo hay dos médicos que tuvimos la suerte de no estar infectados, eso también condicionó que tuviéramos la oportunidad de recibir la vacuna en el primer cargamento. Las razones por las cuales hay un grupo de gente que no se infecta no las sabemos todavía, pero hay un grupo de gente que no se infecta a pesar de estar en un contacto tan extremo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

AM: Yo enfermé en el mes de junio, sí desarrollé una neumonía, afortunadamente no fue necesario estar hospitalizado, y pude llevar mi manejo y mi vigilancia en domicilio, pero cuando me dieron el diagnóstico pues te genera ese temor, cuando salgo y me dicen no te preocupes todo va a estar bien, en ese momento me espanto. Hablo con mi esposa, le comento la situación y bueno, evidentemente genera preocupación en toda la familia. Mi esposa también se contagió, afortunadamente también fue una enfermedad leve. Pero maestros, médicos con los que trabajé durante mi residencia, que me enseñaron durante mi formación y que desafortunadamente enfermaron, dos de ellos fallecieron, otros más estuvieron hospitalizados graves, eso fue de lo más difícil, tener a tanta gente conocida y que compartí y que quiero y aprecio, enfermas al mismo tiempo.

ACH: De echo coincidió después de que todo mi equipo de trabajo, de urgencias, (se contagió). Yo estaba apoyando como líder Covid en un piso trabajo con médicos de ginecología, generales, atendiendo pacientes con Covid. Mis compañeros de urgencias fueron cayendo uno a uno, todos se infectaron, todos se fueron y algunos de ellos fueron hospitalizados, incluso el jefe de servicio fue hospitalizado. En un momento fui el único medico encargado en el turno matutino y la carga viral fue demasiada y después de 15 días de estar sola en el servicio fue cuando empecé a sentir los síntomas, la fiebre, malestar.

¿Qué representa para ustedes la llegada de la vacuna?

AM: Un alivio porque a pesar de que sabemos que su impacto en cuanto a contagios y pacientes no se va a notar en un corto o mediano plazo, en lo personal representó un poco más de tranquilidad. A mi esposa y a mí nos consideraron dentro de los primeros días. Inclusive el hecho de que ahora estén vacunando a persona mayores de 60 incluye a varios de nuestros familiares, padres, abuelos. Saber que tus amigos, compañeros de trabajo ya están vacunados te deja un poco más tranquilidad.

RR: Una esperanza, no por nosotros. La esperanza más importante es que dejaran de llegar tantos casos, que la gente empezara a tener protección porque lamentablemente la gente no se está cuidando. Estos cambios de discursos en que a veces sirve el cubrebocas y a veces no, ha generado que la gente tenga que tomar la decisión.

¿Cuáles son las lecciones que les ha dejado la pandemia?

ACH: Ha sido el año más duro profesionalmente, pero de más aprendizaje. Fue un año que llegó a generar incertidumbre desde todos los aspectos. Para nosotros no era nuevo, teníamos antecedentes de influenza, pero una situación tan desgastante como esta. El Covid genera incertidumbre, porque ningún caso es igual a otro, ningún paciente se comporta como otro. Cada día es una pregunta nueva: qué va a pasar con los crónico-degenerativos que se infectaron; qué va pasar con los que ya estaban infectados y que se iban a vacunar. No sabemos los efectos a corto y largo plazo (de las vacunas).

RR: No hay enemigo pequeño. Nosotros siempre teníamos algo que hacer, cuando un paciente llega grave a una institución siempre hay una esperanza. Y aquí el problema es que no siempre se puede hacer algo, hay pacientes que les va a ir mal y lo sabemos desde que llegan a la institución, pacientes que hagamos lo que hagamos posiblemente el paciente no va a salir adelante.

AM: Ha sido un año distinto, más complicado de lo que cualquiera de nosotros pudiera haber pensado. Como especialista en urgencias estoy acostumbrado a tratar con pacientes graves, con pacientes complicados, con defunciones, normalmente estamos “acostumbrados” a este tipo de situaciones, podríamos decir, pero este fue más complicado, porque además de la cantidad de pacientes, generalmente eran pacientes que previamente estaban sanos y en cuestión de días, semanas, llegaban a complicarse mucho pues hasta el punto de fallecer en cantidades alarmantes.