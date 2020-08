Médicos mexicanos buscan financiamento para proyecto que, aseguran, cura la Covid-19

Un par de médicos mexicanos dice haber descubierto un tratamiento que reduce la carga viral del Covid-19, a través de la aplicación de antisépticos mediante la nebulización. Esto podría llevar a curar a la enfermedad, en caso de que los médicos puedan avanzar con la segunda fase de desarrollo.



Sin embargo, para continuar con la investigación necesitan financiamiento, por lo que han solicitado la ayuda de universidades, empresas y gobiernos.

“Nosotros estimamos una inversión de 15 millones de pesos (mdp) para el impacto de lo que podríamos llegar a hacer en un futuro y realmente es muy poco para la magnitud y alcance que lograríamos, porque probablemente un estudio de estos en Estados Unidos sea de 50 mdp”, dijo en entrevista Roberto Carlos Rebollar, medico cirujano, originario de Oaxaca.

Rebollar junto con su socio Edgar Torres López, también médico cirujano, descubrieron que al aplicar un antiséptico que utilizan normalmente para pacientes con diabetes a través de una nebulización, lograban inhibir al virus y, en consecuencia, disminuir la carga viral que se está desarrollando en las células, logrando que el sistema inmune tenga una defensa suficiente y adecuada.

“La nebulización es un proceso en donde utilizamos un dispositivo que ejerce una presión de aire y forma pequeñas gotitas que nosotros estamos inhalando. Esta es una terapia que se utiliza para la neumonía, el asma, etc., de tal manera que esas microgotas – que van de 5 a 10 micras –van a impregnar completamente la mucosa de la nasofaringe y va a matar parte del virus. Así, en lugar de tener 100 o 1,000 virus, solamente lleguen 10 y de esa forma, sí una persona desarrolla la enfermedad, sea con un cuadro mucho más leve y no termine hospitalizada o intubada”, explicó Rebollar.

El proceso es muy simple, ya que solo tienen que aplicar la solución o el antiséptico – –que en 2003 se descubrió que elimina a la familia de los coronavirus, a la influenza y a otros en 15 segundos— y posteriormente acomodar el nebulizador.

Los doctores comenzaron por aplicar este tratamiento en 32 pacientes de Ecatepec que tuvieron que ingresar clínicamente con neumonía o “altos en sospecha de enfermedad de Covid-19 por síntomas” con una solución de 5 ml del antiséptico con la nebulización, durante 15 minutos, de tres a cuatro veces por día a lo largo de una semana.

Poco a poco comenzó a crecer el número de pacientes gracia a otros amigos médicos y por los mismo familiares de los pacientes que corrieron la voz. Hasta el momento han tratado 70 pacientes en Ciudad de México, 70 en Chiapas y 60 en Toluca.

“La ventaja que tenemos de estas instituciones donde trabajan nuestros amigos es que ya estamos contando 110 de estos pacientes que todos tienen prueba positiva y ninguno de estos ha requerido hospitalización”, señaló Torres.

Los médicos ya lograron publicar su investigación sobre la aplicación de los 32 pacientes en la edición de agosto de la International Journal of Innovative Research in Medical Science (IJIRMS) de la India. Sin embargo, en otros países no quisieron aceptarla debido al miedo que tenía la comunidad médica de que se saltaran algunas regulaciones.

“En esta parte somos muy conscientes de que el tratado de Helsinki, que es el tratado que regula de la ética medica, nos habla en el artículo 37 que nosotros podemos hacer este tipo de intervenciones en humanos si no se tiene alguna otra opción y la enfermedad te va a llevar a la muerte, entonces esta enfermedad nos da ese efecto de que tenemos la posibilidad de ofrecer un tratamiento que no se había considerado para esto y que actualmente es el mejor que tenemos en el mundo”, agrega Torres.

Sin embargo, ahora necesitan un estudio de eficacia y seguridad llamado Estudio Clínico Aleatorizado, que prácticamente es un experimento controlado en voluntarios humanos que se utiliza para evaluar la seguridad y eficacia de tratamientos o intervenciones contra enfermedades y problemas de salud de cualquier tipo, a fin de avanzar en esta investigación.

“Esto hace que se requiera de una regularización científica muy alta, es un protocolo que llevarlo de buena manera tiene un costo de 450,00 dólares, ya lo tenemos escrito, lo tratamos de promover, estamos emocionados porque prácticamente llevamos dos o tres meses haciendo nuestra vida diaria y llegamos todas las noches a investigar, buscar estadísticas, los protocolos ya solo falta alguien que nos diga: ‘señores yo voy con ustedes, yo si les creo, creo que lo que están haciendo es de a de veras”, señaló Torres.

Los doctores han buscado a universidades de Rusia, China e incluso han buscado al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, para que pueda financiarles el estudio y avanzar en el proceso.

“También me escribió una empresa mexicana que se está apoyando de una canadiense y están muy interesados en conocer este proyecto, sinceramente es algo muy bueno, el impacto que podemos tener es muy bueno. Si logramos tener el patrocinio, el paciente no tendría un costo que pagar y estamos hablando de una terapéutica que estaría a nivel del mundo: a cada paciente le invertiríamos un estimado de 40,000 pesos en promedio a groso modo”, señala Rebollar.

Los médicos han dicho que las descargas del estudio superan las 2,000 y también han buscado difundirlo a través de videos y redes sociales.

“Efectivamente hemos tratado de hacer difusión, nosotros hicimos un video y la verdad nos sorprendió porque el video lleva cuatro días en la comunidad médica y lleva 37,500 reproducciones en este momento. Significa que ya hay gente que la este empezando a tomar en cuenta, hace unos días me llamó un doctor de Los Cabos y nos dijo que quería hacerlo y se lo empezó a dar sus pacientes, la idea es cambiar al mundo“, señaló Rebollar.

Ambos médicos llevan años trabajando juntos realizando diversas investigaciones que los han llevado a ser reconocidos en la comunidad medica cirujana. En 2019, descubrieron una técnica nueva quirúrgica y desarrollaron juntos un sistema de irrigación continua. Y ahora buscan conseguir que este tratamiento llegue a salvar a miles de pacientes de Covid-19.

“Haberlo publicado (el estudio) es la cereza del pastel y eso me gusta de esta mancuerna ya que Roberto es muy activo en redes sociales porque a mí me cuesta más trabajo y planeo y realizó el video, y ahora estamos buscando por todos lados para tener la difusión suficiente y dar el siguiente paso”, señaló Torres.

