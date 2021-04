Médicos privados protestan en Palacio Nacional; exigen ser vacunados

Ante el rezago en la vacunación, médicos privados y de enfermedades no relacionadas con Covid-19 protestaron afuera de Palacio Nacional, donde reside el presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigir la inmunización.

Sin embargo, esta mañana el mandatario dijo que la estrategia de vacunación se mantendrá como está planeada, por lo que los médicos privados tendrán que esperar su turno.

“Que nos esperen hasta que nos toque por edad, va poco a poco. Que quede claro para que no haya manipulación: se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados, o que los maestros den clases en escuelas particulares, es para todos. Aquí no se le da preferencia a nadie, ni al presidente que le dio Covid”, dijo.

Protesta de médicos mexicanos Foto: EFE

El mandatario reiteró su promesa de terminar a mediados de abril con la vacunación de los más de 15 millones de adultos mayores de 60 años, al menos con una sola dosis, aunque el plan original presentado el año pasado contemplaba concluir en marzo.

El presidente también anunció que entre el 15 y 20 de abril iniciaría la vacunación de los más de 3 millones de trabajadores de educación pública y privada con CanSino, por ser de una sola dosis y envasarse en una planta en Querétaro, en el centro del país.

Además, estimó el comienzo de la inoculación de personas de 50 a 59 años a fin de mes, aunque matizó que dependerá de la disponibilidad de los fármacos.

“Ya necesitamos regresar a las clases presenciales, y apurarnos para que a todos nos toque (la vacuna), hasta ahora tenemos garantizado el abasto”, sostuvo.

