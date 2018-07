Medios alemanes reportan heridos en ataque con cuchillo en autobús

Reuters.- Al menos 14 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, tras un ataque con cuchillo en un autobús en la ciudad de Lübeck, en el norte de Alemania, informó el viernes el periódico local Lübecker Nachrichten.

Dierk Duerbook, un portavoz de la policía, dijo al diario Bild que nadie murió en el ataque. Un área que rodea una paradero de autobuses en el barrio de Kuecknitz está acordonado.

“Una de las víctimas acababa de ceder su lugar a una mujer mayor cuando el atacante lo apuñaló en el pecho”, informó el diario Lübecker Nachrichten citando a un testigo.

El diario agregó que el atacante tiene más de 30 años y está bajo custodia policial.

Previamente, la policía del estado de Schleswig-Holstein, donde se encuentra Lübeck, dijo en su cuenta de Twitter que había un gran despliegue policial en marcha en la ciudad.

“Estamos examinando la situación y ofreceremos más información más adelante”, sostuvo.

Es hat in #lübeck #kücknitz einen Vorfall in einem Linienbus gegeben. Dabei wurden Menschen verletzt. Es wurde niemand getötet. Der Täter konnte überwältigt werden und befindet sich in Polizeigewahrsam. Wir sind weiterhin vor Ort und berichten auch hier weiter.

— Polizei SH (@SH_Polizei) July 20, 2018