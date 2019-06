La Red de Monitoreo del Sargazo de Cancún dio a conocer a través de su página de Facebook que “una importante acumulación de sargazo se ha estado concentrando durante las ultimas dos semanas al oeste de la Isla caribeña de Jamaica”, alertando así de una nueva ola de microalgas en las costas de la región.

El posteo de la red destacó además que “esta gran ‘mancha de sargazo’ mide más de 550 kilómetros de diámetro y se encuentra a casi 1000kms. de distancia de las costas de Quintana Roo”.

Advierte además que “debido a las corrientes dominantes y a la dirección de los vientos del Sur Sureste, se espera que llegue a nuestras costas durante la próxima semana”.

En este sentido, se argumentó que “se esperan recales de mediana a alta intensidad en prácticamente toda la costa de Quintana Roo, afectando principalmente a la región centro y sur del estado, siendo la línea litoral con más afectaciones los 260 kilómetros de costa entre Tulum y Xcalak en la parte sur, frontera con Belice”.

Por su parte, el gobierno mexicano dijo que el tema del sargazo se está abordando como un “problema de Estado” y sin contratar empresas privadas.

Fue durante una conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Cancún, donde el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda, precisó que hay 995 kilómetros de costa afectada, pero aseguró que el sargazo “no es un problema, es una situación” que se presenta en varios países.

Sobre el particular, Ojeda detalló que “no todo es dinero, porque desgraciadamente en el sexenio pasado, no es porque hablemos del pasado, pero se invirtió mucho dinero, todo era contratos, todo era componendas y que ustedes lo vivieron y saben que no se resolvió el problema”.

Asimismo, la Secretaría de Marina anunció que construirá una suerte de barreras con tecnología propia, además de adquirir otros dispositivos para enfrentar cuestionada plaga.

Cuantiosas pérdidas

La plaga de la microalga que viene azotando a la costa de Quintana Roo comenzó a generar notables pérdidas en el sector hotelero de ese sector del Caribe mexicano, ya que en los primeros cinco meses del año registró una caída de la ocupación debido a la plaga, la violencia y la falta de promoción.

En este sentido, fue el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), Conrad Bergwerf, quien le explicó a la agencia EFE que en los primeros cinco meses de 2019 ha habido “un impacto lamentablemente negativo” con un “6 por ciento menos de ocupación en la zona” frente al mismo periodo de 2018, señaló.

Al cierre de 2018, Quintana Roo contabilizó 102,890 cuartos hoteleros, de los cuales 41,416 corresponden a Cancún y Puerto Morelos; 46,969 a la Riviera Maya y el resto de otros destinos desde Chetumal a Holbox.

