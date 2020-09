Meliá buscará regresar a CDMX a más tardar en 2022

Meliá buscará regresar a la Ciudad de México con el fin de recuperar la propiedad en la principal ciudad del país, con miras a lograr esto a más tardar a 2022.

De acuerdo con Jaime Piedras, director general de Paradisus Los Cabos, propiedad de ese grupo hotelero, se alista la apertura pospuesta por la pandemia del hotel en Playa Mujeres (Quintana Roo), programado originalmente para 2019, y posteriormente se buscará una nueva propiedad en la capital del país.

“En principio, el siguiente hotel previsto para abrir, no te podría asegurar la fecha, pero es el Paradisus Playa Mujeres, ya tenemos reabierto de los que teníamos Playa del Carmen, Vallarta y Cabos, la próxima reapertura en breve de Cancún y Cozumel, y apertura nueva como tal, Playa Mujeres, que además ya está confirmado, ha dado nueva fecha de apertura con esta situación.

“Y como nota adicional, hace tiempo que tuvimos un hotel en Ciudad de México, ya no lo tenemos. La empresa como tal, en un país de relevancia como es México, seguimos avistando posibilidades de tener un hotel en CDMX nuevamente, ahora lo echamos de menos”, sostuvo.

Entrevistado por Forbes durante el World Meeting Forum Los Cabos, primer evento multitudinario celebrado en el país a partir de la cuarentena por la pandemia de COVID-19, resaltó que si bien la pandemia modificó los planes de la cadena, a más tardar en 2022 buscarán volver a la Ciudad de México.

“Sí, salvo que surgiera, que otra vez está pasando, una muy buena oportunidad de hotel que necesita ayuda rápidamente individual y que Meliá como gestora le puede dar ese facilitamiento, pero si no, entiendo que hasta 2022, habrá un poco analizar opciones”, comentó.

En 2014, el grupo hotelero anunció el retiro de sus operaciones en la capital mexicana con el hotel Meliá Reforma, con la venta de la propiedad como parte de la rotación de activos de la marca.

Desde 2013, el grupo se ha enfocado en una estrategia denominada Asset light, que busca más gestión por encima de la adquisición de nuevas propiedades, por lo que su apuesta para volver a la capital del país sería bajo este mismo modelo.

Actualmente, Grupo Meliá cuenta con 9 hoteles en el país, con 2 en Cancún, y 2 en Playa del Carmen, Isla Mujeres, y Cozumel en Quintana Roo; Puerto Vallarta, Jalisco; y 2 en Los Cabos, Baja California Sur. Al inicio del tercer trimestre del año, solo 3 (Puerto Vallarta, Playa del Carmen y Los Cabos) de los 9 estaban funcionando, a reserva del inicio de operaciones de Playa Mujeres.

En su reporte semestral, el grupo destaca la venta de membresías en México, donde consideran hay una “palpable” consolidación de ventas de su producto Circle, que sustituyó desde 2019 a Club Meliá.

“Las ventas de membresías tuvieron un comportamiento durante el primer trimestre del -7,4%, impulsado por el resultado de México donde es palpable la consolidación de ventas del producto Circle, iniciada a mediados de 2019”, señala el documento.

Combate contra el plástico

La nueva normalidad revivió una vieja dificultad para la industria de servicios: el uso de plásticos. Botellas de agua en las habitaciones, alimentos cubiertos con plásticos en el restaurante, cubiertos forrados con bolsas y hasta algunos productos envueltos en plástico para ofrecer ‘seguridad’ a los clientes.

De acuerdo con Piedras, el Paradisus, con apenas dos semanas y media de operación al inicio de septiembre tras el cierre por la pandemia, regresó a la actividad con un aumento de 30% en el uso de plásticos.

“Ha habido una ‘ley del péndulo’ de decir habíamos quitado todos los paquetes de habitación, incluso operativamente habíamos tenido que hacer adaptaciones para no tener que nada de plástico, sobre todo de un solo uso, pero con todo este tema ha prevalecido a corto plazo el riesgo de contaminación cruzada de lo reutilizable versus lo desechable.

“Meliá ya está valorando ese impacto contra el riesgo que conlleva el posible cruce. Estamos analizando volver a poner cristal en la habitación, hay que implementar una desinfección que ya teníamos que tener antes, porque no se trata solo de COVID, si no hacemos bien las cosas, puedo pegarte no solo el COVID sino una conjuntivitis”, acotó.

Desde agosto de 2019, Baja California Sur, donde se encuentra el hotel de Los Cabos cuenta con su propia ley que restringe los plásticos de un solo uso.

El impacto ha sido mucho, las autoridades han entendido que prevalece el riesgo de contagio versus los desechos pero que como empresas no podemos tolerar

A decir del directivo del Paradisus Los Cabos, el incremento debido a las medidas de prevención contra el COVID-19, incluido el empacado de productos, así como el equipo de protección, ha significado un alza de 10% de su costo operativo.

En 2019, Meliá destacó que había sido reconocida como la empresa turística con mayor puntuación en el Corporate Sustainability Assessment, que evalúa las prácticas de sustentabilidad de las empresas.

“Lo hemos hecho acreditando un buen comportamiento general, y obteniendo además la máxima puntuación ( 100 puntos) en ámbitos tan importantes como: ‘Estrategia Climática’, ‘Reporte en materia Social’ o ‘Estrategia Fiscal'”, señaló la firma en octubre de 2019.