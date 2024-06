Meloni sobre la mayoría de Von der Leyen: ‘Se impone que Europa mire más a derecha’

La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, ganadora de las elecciones europeas en su país, opinó este lunes que el resultado “impone que Europa mire más a la derecha”, acerca de un eventual segundo mandato de la popular Ursula von Der Leyen al frente de la Comisión Europea.

“Todavía es pronto para hablar de ello. Una parte de la mayoría que apoyó a Ursula (Populares, socialistas y liberales europeos) que resiste, pero también crecen bien otros partidos que no forman parte de esa mayoría”, dijo la política a la emisora RTL.

Meloni consideró que una de las conclusiones de los comicios en la Unión Europea es que “la respuesta de los ciudadanos impone que Europa mire más hacia la derecha” y que “Italia tenga un rol fundamental” en el bloque comunitario.

“Salimos de las elecciones como un Gobierno absolutamente más reforzado, en la tendencia contraria respecto al resto de partidos de Europa”, sostuvo.

La primera ministra no solo ha ganado las elecciones europeas con sus ultras Hermanos de Italia, sino que, al lograr el 28.8% de los votos, se ve reforzada respecto al resultado de las generales de septiembre de 2022 (26%).

Por eso, garantizó la continuidad de la coalición con la que gobierna desde entonces, con la conservadora Forza Italia de Antonio Tajani, que ha conquistado un 9.6% un año después de la muerte de su histórico fundador, Silvio Berlusconi, y la ultraderechista Liga de Matteo Salvini (9.0%), relegada a quinto partido.

“A mi me interesa hacer mi parte por una Europa distinta a la que hemos conocido en estos años, que haga cosas que a menudo no hizo y que no se meta en materias que no la competen, dejando competencias a los Estados nacionales. Italia tendrá un rol determinante”, prometió Meloni, que ha moderado su discurso en los últimos años.

Asimismo la política, del grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), reconoció el “resultado muy importante” de la otra gran líder de la ultraderecha europea, la francesa Marine Le Pen, socia de Salvini en el partido europeo Identidad y Democracia (ID).

Pero no aludió a eventuales negociaciones y se limitó a decir que “el recorrido que está llevando a cabo es muy interesante”.

Con información de EFE.

