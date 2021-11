Bitcoin alcanza los 67,000 dólares y sigue subiendo ¿cuál es su valor fundamental?

En septiembre, The Economist argumentó que el bitcoin “es ahora una distracción” para el futuro de las finanzas descentralizadas, con la criptomoneda de blockchain rival Ethereum “alcanzando una masa crítica”, pero la incógnita es a qué se atribuye su valor fundamental.

Si bien existen paralelismos entre la aparición del bitcoin y la burbuja de las “puntocom” de los 2000, ambos casos fueron impulsados por suposiciones demasiado optimistas sobre las nuevas tecnologías y, de la codicia humana.

Pero cuando el bitcoin se encuentra a punto de alcanzar los 67,000 dólares por unidad, las preguntas fluyen en torno a cuál es el valor fundamental de la cripto.

Primero, reafirmamos el concepto de valor fundamental, como algo que en lenguaje financiero tradicional significa un valor basado en el rendimiento (o flujo de efectivo) que genera el activo.

En el caso de las acciones de una empresa, su valor fundamental es el dividendo pagado por las utilidades. En el caso de una propiedad, el valor fundamental refleja la renta que gana el inversor (o el propietario-ocupante que ahorra), y así sucesivamente.

Valor fundamental del bitcoin, el oro y los inmuebles

De la misma manera, se le atribuye valor fundamental al oro, basado en su uso para joyería, prótesis dentales o en electrónica, aunque ese valor no es la razón por la que la mayoría de la gente compra oro.

En cuanto a las monedas nacionales, es diferente, ya que su valor está en ser una unidad de intercambio confiable y aceptada, y que en las hechas con oro y plata tienen un valor fundamental porque podían fundirse para obtener su valor sus metales preciosos, o al menos aproximadamente.

Respecto de la mayoría de las criptomonedas como bitcoin, ethereum o cardano, entre muchas otras, son esencialmente monedas fiduciarias privadas que no tienen activos ni rendimientos correspondientes, por lo tanto es complejo determinar su valor fundamental.

En septiembre, analistas del Standard Chartered Bank de Gran Bretaña argumentaron que el bitcoin podría alcanzar un máximo de aproximadamente 100,000 dólares para finales de este año.

“Como medio de intercambio, bitcoin puede convertirse en el método de pago peer to peer dominante para los no bancarizados en un futuro mundo sin efectivo“, de acuerdo al jefe del equipo de investigación de cifrado del banco, Geoffrey Kendrick (ex funcionario del Tesoro de Australia).

En teoría esto podría ser posible, ya que a nivel mundial se estima que 1,700 millones de personas carecen de acceso a los servicios bancarios y el bitcoin podría ser el instrumento de pago para todas esas transacciones.

Analistas consultados por Reuters, indican que para que eso suceda hay al menos dos barreras importantes: primero está la derrama computacional necesaria para procesar todos esos pagos, y que alguien se dedique a pagar la cuenta de la luz.

Pero el segundo obstáculo es más difícil: la volatilidad de su precio, ya que las monedas digitales que pueden mantener un valor estable tienen más probabilidades de convertirse en instrumentos de pago, como diem, la cripto de Facebook, que operaría en el metaverso de Zuckerberg.

Lo único cierto es que algunos promotores de bitcoin predicen precios más altos asumiendo que los administradores de fondos eventualmente invertirán una proporción de su dinero en la cripto.

Por lo tanto, esas predicciones asumen implícitamente que el bitcoin, como la criptomoneda más grande y popular, continuará manteniendo su posición dominante en el mercado, aunque no se conozca su valor fundamental.

Con información de Reuters.

