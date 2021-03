Bitcoin, un ahorro como el oro, sólo que más volátil

El boom del bitcoin en los últimos meses llevó su precio a máximos históricos por el interés despertado en empresas por invertir, y aunque algunos especialistas consideran que esta moneda puede ser una mejor alternativa que el oro u otras a la hora de invertir, seguirá siendo volátil hasta que llegué a un uso masivo.

De acuerdo con el Chief Design Officer en Bitso, Pablo Gonzales, debido a los rendimientos registrados ha demostrado ser un activo de resguardo bastante bueno, ya que, pese a fluctuaciones, su rendimiento es mejor que cualquier otra cosa: acciones, divisas, etcétera.

En entrevista con Forbes México el directivo destacó que en su plataforma, que permite la compra y venta de la criptomoneda, han observado un crecimiento de 5 veces en el volumen de transacciones recientemente; mientras que el número de usuarios ha crecido 400% en los últimos 6 meses.

También lee: Operaciones furtivas de bitcoin en China se disparan de nuevo

En este sentido, destacó que al no ser una moneda inflacionaria, ser limitada, la convierte en un mejor resguardo de valor que una moneda fiduciaria; no obstante, hay que tener mucho cuidado, ya que será un mercado muy volátil hasta que se encuentre un uso masivo.

“Se pueden hacer cosas que no se puede hacer con el oro: pagos, crear trazabilidad y transparencia, la seguridad con que se puede almacenar. Sí hay un caso de uso digital bastante grande, pero creo que va más allá. Creo que es un dinero global, que es aún más importante que el oro”, aseguró.

Por lo que Pablo Gonzales consideró que el bitcoin llegó para quedarse y es el dinero que se verá en el futuro, dado que es un catalizador para cambiar cómo funciona el sistema financiero.

Explicó que sus fluctuaciones se deben a cada vez más la criptomoneda se convierte en una realidad, cuya tendencia alcista fue impulsada por la entrada de empresas, como Telsa, entre otras, quienes lo ven más como un resguardo de valor.

Sin embargo, Pablo Gonzales advirtió al ser volátil, “no inviertas lo que no estás dispuesto a perder, no hipoteques tu casa; pero también es irresponsable no invertir en bitcoin, aunque sea un poco, tienen el potencial de convertirse en el dinero del mundo y cuando uno piensa eso hay que apostarle al futuro si esa realidad se cumple”.

A su vez, la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, detalló que desde que el bitcoin empezó a cotizar el 19 de julio del 2010 con el valor de 8 centavos de dólar y debido a que sus fundamentales son ambiguos ha mostrado desde entonces una alta volatilidad en su precio.

“Fue hasta octubre del 2020 cuando empezó a mostrar un repunte sostenido, alcanzando un precio máximo histórico de 54,861.02 dólares el 19 de febrero del 2021. Los máximos históricos alcanzados recientemente se han dado a la par de una altísima volatilidad con ajustes diarios a la baja de hasta 12%”, aseguró la economista.

Lee: Más de 1,100 gasolineras abandonaron la marca de Pemex en 2020

Siller explicó que el bitcoin no está ligada a ningún país, las transacciones son revisadas por mineros de bitcoin, los cuales procesan y verifican las transacciones con un algoritmo matemático y difíciles de rastrear, lo que ha dado pie a que se especule que se utilizan para pago de actividades ilícitas.

“Esto provocó que durante un tiempo las criptomonedas tuvieran una mala reputación. No obstante, en las últimas semanas personas reconocidas, como Elon Musk, han hablado positivamente del bitcoin lo que dio un mayor impulso a la demanda”, destacó.

¿Regular las criptomonedas?

Gabriella Siller dijo que existe una amplia discusión sobre las criptomonedas funcionando como dinero, ya que, si bien en comercios de algunos países son aceptadas, en otros las han prohibido; además, aclaró, ninguna es de curso legal y carecen en su totalidad del respaldo de alguna institución, lo cual también las hace diferentes de los activos financieros.

Para la economista, la mayor aceptación de las criptomonedas como medio de pago representa un reto para los bancos centrales del mundo, pues implica ceder parte del control de la oferta monetaria.

“En el caso extremo de ser aceptadas como curso legal (que aún se percibe con una baja probabilidad de ocurrencia) se perdería el control de la oferta monetaria y se replantaría la forma como cotizan las divisas y se mueven los capitales financieros en el mundo. Ese escenario aún parece lejano, pero tampoco puede descartarse por completo”, precisó Siller.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

A la par, el boom de las monedas virtuales ha llevado a bancos centrales de todo el mundo iniciar un debate sobre la creación de estos activos por los organismos, sin embargo, aun habría temas que solucionar para hacerlos posible.

Y es que en febrero de este año el gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), Agustín Carstens, consideró que, para implementar criptomonedas, hay muchos problemas por resolver, además de que se requiere de un margen de error cero en los sistemas

“No podemos permitirnos ningún grado de error porque si la gente confía en este sistema y se van a estar intercambiando valores por esta vía no hay de que se me cayó el sistema ni de que hay un error de 0.001, eso no es aceptable, aquí no puede haber error y por eso los sistemas tienen que ser extremadamente eficientes”, expuso.

El también exgobernador del Banxico expuso que todas las tecnologías de las bigtech son útiles y de alguna manera hay que explotarlas, pero no necesariamente la respuesta sería crear su propia moneda; ya que, si cada uno empieza a hacerlo será un “verdadero desorden” y el gran problema que existe es que se puede repetir la historia de que los respaldos empiecen a ser inadecuados.

“Hay muchos temas por resolver, pero esto podría revolucionar los sistemas financieros hacía adelante y para bien, teniendo sus precauciones. Es muy importante que los bancos centrales se avoquen a esta tarea. Estamos invirtiendo muchos recursos para facilitar la comunicación entre ellos”, aseguró.

Al respecto, en la clausura de la asignatura del Banco de México 2020-2021, la subgobernadora del Banxico, Irene Espinosa Cantellano, dijo que diferencia de un activo como bitcoin o la libra de Facebook, una moneda digital de un banco central cuenta con los mismos atributos que el efectivo, pero en una versión digital.

“Una cuestión importante que aclarar es que la moneda digital emitida por la banca central coexistirá con el efectivo y los depósitos bancarios, así como con las innovaciones del futuro. Es decir, no es una cuestión de la moneda digital o dinero tradicional”, dijo en su momento.

Sin embargo, aclaró que las monedas digitales de bancos centrales requieren de un análisis detallado, pues si bien se considera que traerían beneficios para los bancos centrales, como el posible aumento del señoreaje o un canal de transmisión de política monetario más directo, también implicarían riesgos que deben tomarse en cuenta.

Suscríbete a Forbes México