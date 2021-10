Índices de Wall Street caen arrastrados por empresas de comunicaciones

Reuters.- Los índices de Wall Street, el S&P 500 y Nasdaq cayeron esta tarde tras decepcionantes resultados trimestrales de Snap Inc. y de Intel Corp. que arrastraron a la comunicación y la tecnología, en momentos en que los inversores se mostraron nerviosos luego de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habló de reducir los estímulos.

Tras alcanzar máximos históricos en las operaciones matinales, el Dow Jones y el S&P 500 de Wall Street perdieron terreno en una sesión agitada.

Las acciones retrocedieron aún más mientras Powell hablaba, pero luego recortaron las pérdidas. Powell dijo que el banco central estadounidense estaba “en camino” de comenzar a reducir sus compras de activos.

“Powell continúa con su enfoque basado en los datos y no parece ser cada más agresivo”, dijo Sean Sun, gestor de carteras de Thornburg Investment Management en Wall Street.

Sun comentó que los inversores estaban “realmente ansiosos” por unas ganancias más débiles de lo esperado de Snap, que atribuyó a una debilidad en su negocio de publicidad por las interrupciones de la cadena de suministro global y a la escasez de mano de obra, que hizo que las marcas redujeran su gasto en publicidad.

Wall Street, agitada a la espera de datos de la Fed

La noticia provocó la salida de inversores de otras empresas de comunicación como Facebook Inc y Twitter Inc, que también dependen en gran medida de los ingresos publicitarios.

Como resultado, el índice de servicios de comunicaciones del S&P fue el mayor peso para el referencial durante la sesión.

“Los consumidores quieren abrir sus carteras y comprar cosas, pero no pueden hacerlo si las mercancías están atascadas en los barcos. Y los anunciantes no van a publicitar cosas que no pueden vender”, agregó Sun.

Las acciones de Intel también cayeron después de que la empresa no cumplió con las expectativas de ventas del tercer trimestre, y de que su presidente ejecutivo señaló que la escasez de chips frenaba las ventas de sus productos estrella.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 73.94 puntos, o un 0.21%, a 35,677.02 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 4.88 puntos, o un 0.11%, a 4,544.9 unidades. El Nasdaq Composite cayó 125.50 puntos, o un 0.82%, a 15,090.20 unidades.

Aun así, los tres índices registraron ganancias por tercera semana consecutiva por primera vez desde inicios de julio, con el S&P sumando un 1.6% durante la semana, mientras que el Dow subió un 1.1% y el Nasdaq avanzó un 1,3%.

