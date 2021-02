Tesla invierte en bitcoins y dispara la criptomoneda a su máximo histórico

Reuters.- El bitcoin se disparó más de 10% este lunes hasta alcanzar un máximo histórico después de que Tesla anunció que había invertido el mes pasado 1,500 millones de dólares en la criptodivisa más popular.

La noticia hizo que el bitcoin se disparara hasta los 43,625 dólares esta mañana. Las criptodivisas más pequeñas, como ethereum y XRP, que suelen moverse en paralelo con el bitcoin, también ganaron, con subidas de hasta 5% y 4%, respectivamente.

El fabricante de automóviles eléctricos dio a conocer la inversión 10 días después de que su presidente ejecutivo, Elon Musk, hizo subir el precio de la criptodivisa al añadir una etiqueta “#bitcoin” en su página de perfil de Twitter.

Musk eliminó la etiqueta de su biografía de Twitter unos días después, pero ha seguido hablando del bitcoin y de otras criptodivisas, en particular del dogecoin, a sus 46 millones de seguidores en Twitter.

En diciembre, había planteado la posibilidad de convertir “grandes transacciones” del balance de Tesla en bitcoins.

La moneda digital ha subido casi 50% este año tras un alza de más de 300% en 2020.

Comprar un Tesla con bitcoins

Elon Musk lanzó un par de apuestas potenciales que podrían cambiar el juego en el mercado del bitcoin, al prometer que Tesla permitirá pronto la compra de sus vehículos eléctricos en la criptomoneda y revelando que ya había comprado 1.500 millones de dólares de ella.

Analistas dijeron que esto podría acelerar la entrada del bitcoin en una corriente que ha visto cómo tanto Paypal –también cofundada por Musk– como el gestor global de fondos BlackRock están aceptando la moneda.

“Creo que veremos una aceleración de las empresas que buscan usar bitcoins ahora que Tesla dio el primer paso”, dijo Eric Turner, vicepresidente de inteligencia de mercado de la firma de datos e investigación de criptomonedas Messari.

“Una de las empresas más grandes del mundo ahora posee bitcoins y, por ende, todos los inversionistas que tengan Tesla (o incluso solo un fondo S&P 500) también tendrán exposición”, agregó.

Musk, un conocido partidario de las criptomonedas, intervino regularmente en el frenesí en el mercado que se produjo el mes pasado por las inversiones de minoristas, lo que también incrementó los precios de la criptodivisa dogecoin –originada desde memes– y las acciones de la cadena de videojuegos estadounidense GameStop.

Hace una semana dijo que el bitcoin estaba “a punto” de ser más aceptado entre los inversores y en diciembre consultó si era posible realizar grandes transacciones en la moneda.

Tesla dijo en una presentación que la decisión forma parte de su amplia política de inversión como empresa y tiene como objetivo diversificar y maximizar su rendimiento en efectivo. El informe dijo que terminó 2020 con 19,380 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo.

“Esperamos comenzar a aceptar bitcoins como forma de pago para nuestros productos en un futuro cercano, sujeto a las leyes aplicables e inicialmente de forma limitada”, dijo la compañía.

Tesla dijo que había invertido un total de 1,500 millones de dólares en bitcoins bajo la nueva política y que podría “adquirir y mantener activos digitales de vez en cuando o a largo plazo”.

Tesla es la última empresa en agregar bitcoins a su tesorería tras movimientos similares hechos por Square Inc , la compañía de pagos dirigida por el jefe de Twitter Inc , Jack Dorsey, y la firma estadounidense de software MicroStrategy Inc.

