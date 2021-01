Unifin realiza colocación de bonos internacionales por 400 mdd

La institución de servicios financieros Unifin anunció la oferta de bonos por 400 millones de dólares, en Estados Unidos de América y otros mercados internacionales.

En un comunicado, informó que tiene un plazo de 8 años y una tasa de interés anual de 9.875%, cuya emisión y liquidación se llevará a cabo el 28 de enero de 2021.

Asimismo, precisó que el bono recibió una sobredemanda de los inversionistas internacionales de 3.4 veces, lo que demuestra su sólido desempeño financiero.

Los coordinadores globales y agentes líderes de la emisión fueron Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC y como agentes colocadores Banco BTG Pactual S.A., Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.

“Esta exitosa colocación es un logro significativo, dado el contexto de volatilidad e incertidumbre en los mercados, en el cual logramos acceder al mercado al mayor plazo al cual ha emitido Unifin. Esto refleja nuestro liderazgo y compromiso con el sector financiero de la pequeña y mediana empresa mexicana”, comentó Rodrigo Lebois Mateos, presidente del Consejo de Administración de Unifin.

A su vez, el director general de la firma, Sergio Camacho, señaló que esta transacción se suma a otros financiamientos anunciados por la compañía en las últimas semanas, como la contratación de tres líneas de crédito por 7,400 millones de pesos.

