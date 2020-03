Wall Street, en picada: tiene su peor día en más de 30 años

Reuters.- Wall Street se derrumbó el jueves y puso fin al ciclo alcista más largo de la historia de Estados Unidos, porque la restricción de los viajes para enfrentar el brote de coronavirus asustó a los inversionistas y sacudió a los mercados mundiales.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 2,352.33 puntos, o un 9.99%, a 21,200.89 unidades, mientras que el S&P 500 bajó 260.75 puntos, o un 9.51%, a 2,480.63 unidades.

The Dow dropped 2,352.60 points today, or 9.99%, to close at 21,200.62

— NYSE 🏛 (@NYSE) March 12, 2020