Wall Street sube más de 1% por ganancias corporativas y fortaleza de tecnológicas

Reuters.- Los principales índices de Wall Street subían esta tarde, ya que las ganancias de las acciones tecnológicas y sólidos resultados corporativos trimestrales ayudaban a los inversores a desviar la atención de las preocupaciones inflacionarias.

En horas de la tarde, el Promedio Industrial Dow Jones lideraba los índices de Wall Street ganando 465.34 puntos, o un 1.36%, a 34,846.97 unidades; el índice S&P 500 subía 60.84 puntos, o un 1.39%, a 4,424.61 puntos; y el Nasdaq Composite sumaba 209.43 puntos, o un 1.44%, a 14,781.19 unidades.

El principal impulso a Wall Street lo aportaban firmas de crecimiento como Facebook Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Tesla Inc, Apple Inc y Alphabet , que avanzaban más de un 1%.

Bank of America ganaba un 1,3%, ya que sus beneficios superaron las expectativas del mercado, ayudados por la liberación de reservas para cubrir pérdidas de préstamos.

La aseguradora de salud UnitedHealth Group Inc trepaba cerca de un 5%, liderando el S&P y el Dow, después de que elevó su previsión de ganancias ajustadas para todo el año gracias a la fortaleza de su unidad Optum, que gestiona beneficios de los medicamentos.

“En camino al periodo de reportes del tercer trimestre, el mercado estaba experimentando una debilidad (…) muchos analistas estaban preocupados por unas ganancias que podrían acabar siendo decepcionantes”, dijo Sam Stovall, de CFRA, que opera en Wall Street.

“Podría tratarse de una compra a la baja, estamos al comienzo de un período que suele ser estacionalmente favorable para el mercado. Podríamos acabar teniendo una buena racha entre ahora y fin de año”, agregó.

Los 11 principales sectores del S&P mejoraban, liderados por el cuidado de la salud y la tecnología. Los papeles bancarios recibían presión, ya que Morgan Stanley , Wells Fargo y Citigroup caían pese a reportar sólidos desempeños trimestrales.

