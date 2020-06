Wall Street sube por señales de recuperación, pese a protestas en Washington y el comercio EU-China

Reuters.- Las acciones de Estados Unidos subieron esta tarde, debido a que las señales de una recuperación económica ayudaron a contrarrestar los temores por protestas cada vez más violentas en medio de la pandemia y las crecientes tensiones entre Washington y Pekín.

Los tres principales índices iniciaron junio con ganancias de menos de un 1%, luego de un fuerte repunte en mayo, y 10 de los 11 sectores terminaron la sesión del lunes en territorio positivo. El único que no siguió la tendencia fue el de cuidado de la salud.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 91.91 puntos, o un 0.36%, a 25,475.02 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 11.42 puntos, o un 0.38%, a 3,055.73 unidades y el Nasdaq Composite avanzó 62.18 puntos, o un 0.66%, a 9,552.05 unidades.

Las acciones de Facebook Inc, Apple Inc y Amazon.com dieron el mayor impulso al S&P 500 y al Nasdaq, mientras que las de Boeing Co apuntalaron al Dow Jones.

La Casa Blanca pidió que se restablezca “la ley y el orden” después de seis noches de protestas generalizadas y violencias provocadas por la muerte de George Floyd a manos de la policía, mientras el país se tambalea por los efectos económicos derivados de los confinamientos para frenar la propagación del coronavirus.

Los disturbios llevaron a minoristas como Target Corp y Walmart Inc a cerrar parte de sus tiendas, mientras que Amazon.com ha reducido sus entregas a domicilio.

La confianza también fue golpeada luego de que China ordenó a las firmas estatales que detengan las compras de soja y cerdo estadounidenses, después de Washington sostuvo que eliminaría el trato especial que otorgaba a Hong Kong como represalia contra Pekín por una ley de seguridad que aplicará en el territorio.

Sin embargo, la contracción de la actividad manufacturera de Estados Unidos se desaceleró en mayo, mostró un sondeo del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM, por su sigla en inglés), la señal más fuerte de que lo peor de la crisis económica está quedando atrás a medida que los negocios reabren.

Un panorama más completo del daño económico causado por los confinamientos para frenar la propagación del coronavirus se conocerá el viernes, cuando se espera que un reporte del Departamento del Trabajo muestre que el desempleo se disparó a un 19.7%.