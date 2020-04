Wall Street sube tras reapertura de la economía en algunos estados de EU

Reuters.- Wall Street subió más de un 1% en esta jornada al inicio de una semana cargada de resultados corporativos, ante un tono más positivo de los inversores después de que varios estados de Estados Unidos comenzaron a aliviar las medidas contra la propagación del coronavirus.

Los tres principales índices avanzaron y se ubican dentro de un 20% por debajo de sus máximos de cierre récord de febrero, con el referencial S&P 500 en camino a marcar su mejor mes desde 1987, después de que billones de dólares en estímulos ayudaron a las acciones a recuperar gran parte del terreno perdido luego de que la crisis del virus prácticamente paralizó a la economía.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Pero algunos analistas creen que la ganancias podrían ser limitadas a menos de que haya progresos en encontrar tratamientos para la enfermedad.

Varios estados han comenzado a reducir las restricciones de quedarse en casa, en esfuerzos para revivir las economías y poner a los trabajadores de vuelta en sus empleos tras el colapso del mercado laboral.

Economistas esperan que el PIB del primer trimestre en Estados Unidos se haya contraído a una tasa anualizada del 4%. El Departamento del Comercio divulgará su informe sobre el PIB este miércoles.

Los participantes del mercado también pondrán atención a la Reserva Federal cuando el miércoles concluya su reunión de política monetaria de dos días.

Sigue la información de los Mercados bursátiles en nuestra sección especializada

El Promedio Industrial Dow Jones subió 358,51 puntos, o un 1,51%, a 24.133,78 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 41,74 puntos, o un 1,47%, a 2.878,48 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, ganó 95,64 puntos, o un 1,11%, a 8.730,16 unidades.

Los 11 principales sectores del S&P 500 cerraron al alza, con el financiero -ayudado por un alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro- registrando las mayores ganancias.

Esta semana se espera además una serie de reportes de resultados de grandes compañías, incluyendo a Caterpillar Inc , Alphabet Inc, Boeing Co, Facebook Inc , Apple Inc y Amazon.com Inc.