El futbolista argentino Leo Messi, que actualmente milita en el Inter Miami de la MLS estadounidense, se ha convertido en la imagen de una importante marca de ropa tradicional de lujo de Arabia Saudí, país del que es embajador turístico desde hace unos años.

La marca de ropa Sayyar publicó en sus redes sociales una sesión de fotos del argentino vestido en un atuendo típico saudí, en la que Messi posa con una túnica blanca y con la característica “shemagh”, el pañuelo con estampado rojo y blanco que se utiliza para cubrir la cabeza en gran parte de los países del golfo Pérsico.

Con el eslogan “Lujo, elegancia, todo el tiempo”, Messi presentó la nueva línea de esta marca, que en su cuenta de X instó a los potenciales clientes a “usar el shemagh al igual que el GOAT (Greatest Of All Time, el mejor de todos los tiempos, en español)”, tal y como se conoce al ex del FC Barcelona.

Messi se convierte en la imagen de una marca de ropa tradicional de lujo de Arabia Saudí

Los precios para adquirir un shemagh rondan los 300 riales saudíes (unos 80 dólares al cambio actual), mientras que la marca tiene otros complementos e incluso perfumes exclusivos para hombres, según la página web de Sayyar.

Desde mediados de 2022, Messi es el embajador turístico de Arabia Saudí, país que en los últimos años invirtió miles de millones de dólares para modernizarse y para atraer las principales competiciones deportivas a nivel mundial, así como a los futbolistas más icónicos como Cristiano Ronaldo o Karim Benzema.

La asociación entre el argentino y el reino árabe generó múltiples críticas por parte de los aficionados del fútbol, pero también de organizaciones de derechos humanos, que denuncian que Arabia Saudí está tratando de lavar su imagen mediante estos patrocinios.

Con información de EFE.

