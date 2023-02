Meta anuncia herramienta contra la sextorsión en Facebook e Instagram

Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, anunció que sus verticales de Facebook e Instagram se integraron como miembros fundadores de Take It Down, una nueva plataforma del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC, por sus siglas en inglés), para combatir la sextorsión, es decir, la difusión de imágenes íntimas de víctimas en redes sociales con fines de extorsión.

“Que una imagen íntima personal se comparta con otros puede ser aterrador y abrumador, especialmente para los jóvenes. La sensación puede ser aún peor cuando alguien intenta utilizar esas imágenes como amenaza para obtener más imágenes, contactos sexuales o dinero, un delito conocido como sextorsión”, indicó Meta en un comunicado.

Las víctimas de sextorsión deberán ingresar en takeitdown.NCMEC.org/es y seguir las instrucciones para presentar un caso que buscará proactivamente sus imágenes íntimas en las aplicaciones participantes, en este caso Facebook e Instagram.

La plataforma Take It Down asigna un código numérico – hash único – a la imagen o video de forma privada y directamente desde el dispositivo de la persona que reportó la imagen.

Una vez que envían el hash al NCMEC, empresas como Meta pueden utilizarlo para encontrar copias de la imagen, retirarlas y evitar que el contenido se publique en sus aplicaciones en el futuro.

“Creada de forma que respeta la privacidad de los jóvenes y la seguridad de los datos, Take It Down permite a las personas enviar al NCMEC únicamente el hash, en lugar de la imagen o el vídeo íntimos en sí. El hash codifica las imágenes o vídeos de forma que ya no se pueden ver, produciendo hashes que son huellas digitales seguras”, explica Meta.

Meta busca combatir sextorsión

Personas de todas las edades pueden detener la difusión de sus imágenes íntimas en Internet, incluidos:

– Jóvenes menores de 18 años preocupados porque sus contenidos se hayan publicado o vayan a publicarse en Internet

– Padres o adultos de confianza en nombre de un joven

– Adultos preocupados por imágenes suyas tomadas cuando eran menores de 18 años

Take It Down se diseñó con el apoyo financiero de Meta. “Estamos trabajando con NCMEC para promover Take It Down a través de nuestras plataformas, además de integrarla en Facebook e Instagram para que las personas puedan acceder fácilmente a ella cuando denuncie contenidos potencialmente infractores”.

“Take It Down se basa en el éxito de plataformas como StopNCII, una plataforma que lanzamos en 2021 con South West Grid for Learning (SWGfL) y más de 70 ONG de todo el mundo, que ayuda a los adultos a detener la difusión de sus imágenes íntimas en línea, una práctica comúnmente conocida como «porno de venganza»”.

La compañía de Zuckerberg destacó que trabaja para “evitar estos contenidos, así como las interacciones inapropiadas entre los jóvenes y las cuentas sospechosas que intentan aprovecharse de ellos. Por ejemplo, establecemos de forma automática para los adolescentes la configuración más privada en Facebook e Instagram, trabajamos para impedir que adultos sospechosos se conecten con adolescentes en esas aplicaciones y educamos a los adolescentes sobre los peligros de relacionarse con adultos que no conocen en Internet”.

“En Instagram, presentamos recientemente nuevas funciones para dificultar aún más la interacción entre adultos sospechosos y adolescentes. Ahora, estos adultos ya no podrán ver las cuentas de adolescentes cuando se desplacen por la lista de personas a las que les ha gustado una publicación o cuando miren la lista de seguidores o seguidos de una cuenta.

“Si un adulto sospechoso sigue una cuenta de un adolescente, le enviaremos al segundo una notificación para que revise y elimine al nuevo seguidor. También, pedimos a los adolescentes que revisen y personalicen su configuración de privacidad. Cuando alguien comente una publicación de un adolescente, lo etiquete o mencione en otra publicación o incluya su contenido en Reels Remixes o Guías, el adolescente recibirá una notificación para que revise su configuración de privacidad y tendrá la opción de impedir que otras personas interactúen con él”.

