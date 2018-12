Metalachi, la banda que fusiona el metal con el mariachi

Reuters.- Vestido con un traje ajustado de spandex con un estampado de leopardo, con los párpados pintados de negro, el cantante Vega de la Rockha ruge mientras hace el gesto de los cuernos del diablo, el símbolo de la música heavy metal.

Pero no es un concierto normal de heavy metal. Con un sombrero plateado, el trompetista El Cucuy toca una melodía de mariachis y la clásica canción de Twisted Sister “We’re Not Gonna Take It” se transforma en la equivalente folk mexicana “No Toleraremos”.

Esto es Metalachi, la primera y única autoproclamada banda de heavy metal mariachi.

“Pienso que hemos transformado lo suficiente la música para decir que hemos creado nuestro propio género”, dijo El Cucuy a Reuters en el backstage de un reciente concierto en Los Ángeles.

“Hay gente que considera tanto la música mariachi o la música metalera casi como una religión (…) Cada tanto te cruzas con gente así, pero la mayor parte del tiempo, la gente ama lo que hacemos”, agregó.

Detrás de los trajes extravagantes y los nombres artísticos irónicos, la banda mantiene sus identidades ocultas. Provienen de Los Ángeles, pueden o no estar vinculados entre sí y han estado tocando juntos en un grupo u otro por unos ocho años.

Más allá de eso, no cuentan mucho más.

Todos son músicos formados en el mariachi clásico y la banda cuenta con una formación tradicional de cinco miembros: voces, guitarra, violín, trompeta y guitarra acústica, conocida como guitarrón. Lo que falta es una batería, que usualmente es clave en una banda de heavy metal.

“El guitarrón maneja muchas de las partes de la tambora”, dijo el guitarrista Paco Halen. “La guitarra completa mucho del trabajo del platillo y los tom-tom, los tambores”, agregó.

Las partes habituales y solos de la guitarra principal recaen en el violín eléctrico de Kyla Vera, la única mujer de la banda. Una autoproclamada metalera, la intérprete dice que los seguidores del metal se han convertido al mariachi después de ver las actuaciones de Matalachi.

“Todos parecen pasar un buen momento. Incluso si no siguen uno u otro género, la mayor parte del tiempo esto de alguna manera cierra la brecha para ellos”, dijo Vera.

Actualmente Metalachi está realizando una gira por Estados Unidos para difundir su tercer álbum, “Tres”. En 2019, estarán llevando su sonido fusionado a “Monsters of Rock” y “MegaCruise”.