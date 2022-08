Mexicanos califican con 8.3 su satisfacción con la vida

Los mexicanos adultos residentes en ciudades calificaron en julio con un 8.3 —en una escala de 0 a 10— qué tan satisfechos se encuentran actualmente con su vida, una décima por arriba de la calificación reportada en julio de hace un año.

De acuerdo con los resultados del Módulo de Bienestar Autorreportado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en lo que se refiere a su satisfacción con algunos aspectos específicos, la población adulta está más satisfecha con sus relaciones personales que con cualquier otro ámbito, con un promedio fue 8.7.

Según la información obtenida con encuestas, los ciudadanos promediaron una calificación de 8.6 a la pregunta de qué tan satisfechos están con su vivienda y con su actividad u ocupación.

Asimismo, las personas dieron 8.3 a la satisfacción con sus perspectivas a futuro y con su nivel de vida.

Por otro lado, los dominios con promedios por debajo de la satisfacción con su vida en general son: vecindario, tiempo libre, ciudad, país y seguridad ciudadana.

El ámbito personal con menor nivel de satisfacción fue el tiempo libre (7.8), mientras que, en el ámbito de lo público, el nivel de satisfacción con su seguridad ciudadana registró el nivel más bajo al ubicarse en 5.2.

El Inegi destacó que de los 12 dominios considerados, 11 presentaron una disminución respecto a julio de 2021, mientras que nivel de vida mantuvo el mismo nivel.

Cuadro: Inegi.

El promedio de 8.3 en el reporte de satisfacción con la vida en general de la población adulta es apenas una décima por encima del nivel que se tenía en julio de 2021 y el mismo nivel de julio de 2019.

Asimismo, por grupos de edad y género, los hombres adultos de 18 a 29 y de 30 a 44 años declararon

el mayor nivel de satisfacción respecto a otros grupos de edad, con un promedio de 8.6. Le sigue el grupo de hombres de 45 a 59 años, con 8.3. Por su parte, las personas de 60 años en adelante promediaron 8, el nivel más bajo.

Gráfica: Inegi.

Fortaleza de ánimo y sentido de vida

Como parte del bienestar subjetivo, el Inegi buscó medir también la fortaleza de ánimo y sentido de vida o eudemonía. Para medirlo se pregunta a la persona entrevistada qué tanto se identifica con ciertos enunciados y se le pide que califique, en una escala de 0 a 10 —donde 0 significa total desacuerdo y 10, total acuerdo—.

Los primeros nueve enunciados son de valencia positiva, es decir, mientras más considera la persona que

aplican en su vida, se desprende una señal de mayor fortaleza de ánimo. El último enunciado es de valencia negativa, de modo que entre más de acuerdo esté la persona con que el enunciado aplica en su vida, se infiere menor eudemonía.

Cuadro: Inegi.

De los nueve enunciados de valencia positiva, los dos con los que más se identificó la población adulta fueron “Soy libre para decidir mi propia vida” y “Soy una persona afortunada”. El promedio fue 9.1 en cada uno. Los de nivel más bajo correspondieron a 2Soy optimista con respecto a mi futuro” y “La mayoría de los días siento que he logrado algo”. El promedio de ambos fue de 8.6.

Los resultados mostraron que en el último año, de julio de 2021 a julio de 2022, bajaron cinco de los nueve enunciados de valencia positiva y cuatro de ellos no cambiaron. Por su parte, en julio de 2022, el único enunciado de valencia negativa, “Cuando algo me hace sentir mal me cuesta volver a la normalidad”, tuvo un promedio de identificación de 4.5, una décima menos respecto a julio de 2021

Balance anímico

Por otro lado, el Inegi también calculó un balance anímico general de la población para obtener un indicador de la situación emocional de la población.

Para construir dicho indicador, se pidió a la persona entrevistada determinar, en una escala de 0 a 10, qué tanto predominaron, a lo largo del día anterior, una serie de estados de ánimo, tanto positivos

como negativos.

El balance anímico general se obtiene de restar los puntajes de estados de ánimo negativos a los positivos. De esta forma, los valores finales del balance pueden situarse en una escala que va desde -10 hasta 10.

En julio de 2022, el promedio del balance anímico general de la población adulta se ubicó en 6.1. El balance anímico general entre los hombres resultó a ser mayor que entre las mujeres, 6.5 y 5.8, respectivamente.

La evolución del promedio del balance anímico general no mostró cambio con respecto al balance reportado en julio de 2021.

Gráfica: Inegi.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado