El vaso está lleno de un líquido verde lechoso adornado con canela y hierbabuena. El brebaje es agua de horchata con pistache y es sólo un ejemplo de la creatividad con la que Martha Ortiz ha conquistado el paladar de los comensales más exigentes en Londres.

Ella canta es el nombre de su restaurante. Inaugurado el 15 de septiembre, es probablemente el único lugar en Londres donde puede saborearse un ceviche sazonado con sangrita y acompañado por una bolita de helado de chamoy.

Este nuevo proyecto está ubicado a unos pasos del palacio de Buckingham, las tardes londinenses lluviosas pueden aderezarse con una bebida de mezcal conjugado con grana cochinilla, una combinación que para muchos suena ajena, pero se convierte en una bomba de nostalgia para los mexicanos del otro lado del Atlántico.

“A Londres no llego sola, llego con productores y artesanos, llego con cuatro cocineros mexicanos, el chef, la subchef, tengo otras dos cocineras mexicanas. En el servicio hay muchos mexicanos que estudian y que en el trabajo cotidiano encuentran una forma de subsistencia. México merece que el nuevo mundo llegue al viejo mundo y enseñe esta corona de sabores. Llevar los ingredientes sigue siendo un reto porque no estamos acostumbrados a comercial con Europa, pero me siento contenta de abrir México a otras fronteras”.

PUBLICIDAD

Para Martha Ortiz, la cocina es narrativa. “Cada platillo implica sabores de cuento, se convierte en un cortometraje, una opereta de sabores llena de pinceladas”, explica

La cultura mexicana juega un papel importante en su sazón. La chef es coautora de ocho libros de cocina regional, su carrera incluye dirección artística en cine y video y asesoría en la industria restaurantera.

Ha realizado festivales de cocina mexicana en lugares como Nueva York, París, Copenhague, la Bienal de Venecia (Italia), Londres y Hong Kong.

A finales de 2005 se convirtió en la primera chef latinoamericana invitada en el restaurante Ikarus de Salzburgo. En 2006 diseñó los menús para los pasajeros de primera clase y business class de Lufthansa. Asimismo, ha participado en importantes congresos y eventos como Madrid Fusión, SIG Venezuela, Alimentarte Colombia, Wine and Food Riviera Maya.

Conoce aquí a los mexicanos más creativos en el terreno de gastronomía en 2017