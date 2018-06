Mexicanos en Rusia podrán votar si están en lista de residentes: INE

Notimex.- Los mexicanos que asistieron al Mundial de Futbol en Rusia, así como los integrantes de la Selección Nacional, podrían ejercer su derecho a voto sólo si se inscribieron en la Lista Nominal de Mexicanos Residentes en el Extranjero.

En entrevista, el consejero Marco Antonio Baños Martínez explicó que los mexicanos que viajaron a Rusia tuvieron que solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) su inscripción en la citada lista para que se les hubiera enviado su paquete con boletas para que después reenviaran su voto por correo a la Ciudad de México.

Refirió que en el mismo caso están los jugadores que integran la Selección Nacional de futbol, ya que algunos, aunque residen en el extranjero, para poder votar tuvieron que haber realizado el trámite señalado ante el INE.

“Los jugadores de la selección, si se anotaron para que les mandáramos las boleta a Rusia, ellos habrán hecho su voto ya por correo certificado. No tengo información si ellos habían solicitado su inscripción a la lista nominal y si nos habían dado algún domicilio para darles las boletas. Si alguien no lo hizo así no habrá manera de que puedan votar”, afirmó.

El presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE dejó claro que los mexicanos no podrán votar ni en embajadas, ni en consulados, ya que primero “tuvieron que haberse registrado en la lista nominal con un domicilio en el extranjero”.

“El que lo haya hecho así habrá recibido la boleta y podrá votar en esas condiciones, los demás no hay manera”, subrayó.