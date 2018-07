Los aficionados mexicanos fueron los que más gastaron en los estadios durante la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, sólo por debajo de los anfitriones rusos, de acuerdo con un reporte de pagos electrónicos de Visa.

Los aficionados de Rusia alcanzaron un gasto de 8.1 millones de dólares (mdd), seguidos por los visitantes de México, con 1.2 mdd, y Perú y Argentina, ambos con 501,000 dólares.

Quienes menos desembolsaron en la primera parte del Mundial fueron los africanos de Túnez, con 1,511 dólares; Senegal, con 1,997 dólares, y Nigeria, con 7,018.

Fans from Russia and Mexico had a lot to celebrate in the opening group stages at @FIFAWorldCup and their spending at stadiums showed it, according to Visa data. More Visa data on fan spending: pic.twitter.com/OYeT3jrXL1

