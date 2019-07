Mexicanos justifican la violencia en su vida cotidiana: estudio

Más de un cuarto de la población en México justifica el uso de violencia en su vida cotidiana, las relaciones interpersonales y acciones que pudieran ser insignificantes, reveló la Encuesta Tendencias de Honestidad en Latinoamérica.

El estudio, que se elaboró en 11 países de América Latina, señala que 32% de los mexicanos justifica la violencia en su vida diaria, lo que posiciona a los mexicanos en el el primer lugar en la normalización de las agresiones, junto con Bolivia.

“México es el país que más justifica la violencia. Esto lo vemos todos los días; en la balacera en la Plaza Artz o con la persona que perdió un ojo por una pelea en estacionamiento en Veracruz. Se ha convertido en la forma de resolver las diferencias”, explicó Fernando Senties, director general del AMITAI, firma que realizó el estudio.

En ese sentido, el especialista señaló la necesidad de que el gobierno, a través de centros de trabajo y escuelas, lleve a cabo campañas de concientización en las que se muestre el costo individual y económico de la violencia.

Hasta el momento el gobierno mexicano no está haciendo mucho por resolver el problema, ya que esta administración piensa que “la violencia sólo viene del narcotráfico, pero no es cierto, todos los mexicanos justificamos la violencia”, “no creo que esté consciente” de ello; afirmó Senties.

Las narcoseries son una muestra de esta actitud del pueblo mexicano de ver con normalidad la violencia, justificarla e incluso hacerla un medio de entretenimiento, pero la descalificación del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, a estos productos por supuestamente dar una mala imagen a México en el extranjero no representa el verdadero problema, explicó.

El verdadero impacto está en las campañas, “como anuncios en la televisión o los espectaculares, que enseñe que la violencia cuesta vidas y oportunidades”, insistió el especialista.

Durante un foro de turismo celebrado el 11 de julio de este año, el canciller mexicano afirmó que “ese tipo de producciones” al referirse a las narcoseries, no hacían justicia a la imagen del pa´+is y en ese sentido rea necesario promover otro tipo de guiones.

Adaptados para agredir

Debido a que los mexicanos están sumidos en “una especie de psicosis general”, se estén adaptando para agredir si se sienten vulnerables, “ya no pensamos en el diálogo, la negociación o una disculpa. Esta campaña nos puede hacer ver que eso está mal, para empezar a buscar otros medios a resolver diferencias en nuestra vida cotidiana”.

Otro aspecto que se evaluó fueron las razones por las cuales los empleados no roban dentro de las empresas que laboran. De acuerdo con las mediciones de AMITAI, en México el 50.1% no roba por temor a ser descubierto, mientras el otro 49.9% no lo hace por otras razones.

Estas cifras, aunadas a que el 32% de los consultados aseguraron no tener lealtad a su compañía de trabajo, refleja que las compañías son poco atractivas para sus empleados, además que ellos no se identifican con las políticas de las empresas, define el director del instituto.

Los empleadores causan insatisfacción con sus trabajadores, subraya Fernando Senties, debido a las irregularidades en los pagos y prestaciones, así como el efecto que tiene usar empresas de subcontratación, lo cual provoca “que no te identifiques con la empresa para la que trabajas”.

Indicó que muchas de estas compañías subcontratación están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria, aunque, espera, haya cambios graduales que se podrán ver el siguiente año, debido a los cambios legislativos en esta materia.

