México arranca con buen tino en tiro con arco en París 2024

La mexicana Alejandra Valencia y sus compañeras del equipo femenino de tiro con arco comenzaron con buen tino su participación en París 2024, disciplina que es una de las esperanzas de medalla para México.

Valencia terminó en el octavo sitio en la prueba clasificatoria individual para mujeres y después, junto con Ana Vázquez y Ángela Ruiz, conquistaron el pase directo a los cuartos de final de la prueba por equipos.

“Todos en el equipo estamos para pelear medallas, no sólo las tres, ni los cuatro, ni los seis, todos queremos esa medalla”, dijo Valencia al final de la jornada en París.

Valencia, medallista de bronce en Tokio 2020 en la prueba mixta junto con Luis Álvarez, viene de una dominante actuación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 donde ganó un oro en la prueba individual y una plata por equipos.

En París 2024, la originaria de Hermosillo, empató a Aurora Bretón (1972, 1984, 1988 y 1992) y a Aída Román (2008, 2012, 2016 y 2020) como las arqueras mexicanas con cuatro participaciones olímpicas.

Valencia comenzó su participación en París en la prueba individual donde totalizó 669 puntos, su mejor cifra de la temporada.

“Quería hacer más, pero no me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo bien hasta el final”, dijo Valencia. “Ya luego me dije a mí misma que estaba sufriendo de más”.

En la prueba por equipos, Valencia no estuvo muy fina, pero sus compañeras estuvieron con la puntería afinada y rescataron el tercer sitio para México, que tendrá descanso en la próxima ronda junto a Corea del Sur, China e India.

Las mexicanas totalizaron 1,986 puntos, su mejor cifra en la temporada.

“Me dio mucha emoción. Pensé que no quedaríamos bien porque no tiré bien”, dijo Valencia entre lágrimas. “Pero mis compañeras sacaron la fuerza y más que nada demostraron porqué somos un buen equipo”.

México ahora espera al ganador del duelo entre Alemania y Gran Bretaña. Más tarde, comienza la participación de los hombres en la ronda de clasificación.

En París 2024, México participa con equipo completo (tres hombres y tres mujeres) por primera ocasión desde Londres 2012.

Con información de agencias.

