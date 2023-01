México ‘captura’ a la industria de cámaras de acción

Grabar videos 4k en calidad de primer nivel, tamaño compacto, disposición para capturar diferentes ángulos, uso en escenarios extremos y capacidad de utilizar como dashcam de automóvil son algunas de las características con las que el mercado de cámaras de acción ha ampliado su presencia en todo el mundo con crecimientos constantes.

Se espera que el mercado de cámaras de acción registre una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) de aproximadamente 18% durante el periodo de pronóstico 2022-2027, según datos de la casa de análisis de mercado Mordor Intelligence.

Y aunque han sido meses, quizá años, difíciles para las empresas fabricantes de estos productos, una diversificación constante en su catálogo y cambios en la estrategia de su negocio, les ha permitido no solo sortear el presente, sino vislumbrar y captar un futuro prometedor.

México es un mercado que apetece a estas empresas. Así lo detalla en entrevista Kelly Baker, comms director de GoPro Global, quien platicó con Forbes México sobre los planes y estrategias que ha llevado la compañía para seguir posicionándose como un jugador importante en este mercado.

Forbes México (FM): ¿Cómo evolucionó el gusto de los consumidores por las cámaras GoPro?

Kelly Baker (KB): Creo que el gusto de los consumidores por los productos GoPro evolucionó a partir de la idea de que no son sólo para deportes de acción. Antes la mentalidad era que, si tú no saltabas de aviones, eras un surfista profesional o hacías algo extremo no podías usar la marca GoPro, pero ahora nuestros esfuerzos de marketing y ventas han servido para crear contenido para que nuestros usuarios de todo el mundo nos vean bajo la idea de que sólo basta vivir la vida para darle un espacio a las cámaras GoPro en su mundo. Nuestras cámaras son maravillosas para familias enteras donde si las utilizan los niños no existe el miedo de que las vayan a romper o a dañarlas, creo que ha sido una gran evolución para que la gente sepa que no sólo son para actividades de acción sino para utilizarlas en cualquier momento de la vida diaria.

Según los datos de Mordor Intelligence, se espera que el mercado de las cámaras de acción experimente un crecimiento sustancial debido a los diversos beneficios en comparación con las cámaras estándar de apuntar y disparar o las DSLR.

FM: ¿A nivel de negocios, qué tan importante es México para GoPro?

KB: México es muy importante para la compañía, ya que es una región donde siempre hemos tenido éxito en las tiendas de retail, por ejemplo Liverpool es nuestra tienda más grande donde tenemos presencia, pero esto también tiene que ver con la esencia de GoPro que consiste en cómo conectar con la gente de alrededor, con las actividades extremas, o tan sólo con vivir la vida y compartir, y todo esto lo tiene la cultura mexicana donde hemos visto un éxito maravilloso no sólo a través de las cámaras, sino por la pasión por la marca porque es una comunidad muy entusiasta. Por ello, el país no sólo es importante desde la parte del negocio, sino también desde el punto de vista de la marca que comenzó hace 20 años en los Estados Unidos y se ha trasladado a diferentes culturas como la mexicana que ahora la utiliza en diferentes formas.

FM: ¿Cuál es el principal mercado para la compañía en América Latina?

KB: Sé que México es nuestra región más sobresaliente en donde enfocamos nuestros esfuerzos de mercado y donde tenemos a nuestro equipo que maneja las relaciones públicas y redes sociales, sin embargo, sería cuestión de revisar la información por país más en específico, pero definitivamente México es donde nos estamos centrando.

En esto coinciden Lucía Rodríguez, country manager de GoPro y Sergio Bruno, sales manager de GoPro Latam. Dicen que México, gracias a su comunidad, un gran número de gente utiliza este tipo de productos, y a nivel país en la región, es el más importante al lado de Brasil.

“México tiene una comunidad muy grande, hay mucha gente que usa la cámara”, dice Rodríguez y agrega Bruno: “En este momento vemos a México como un mercado más estable aún con los retos de inflación, es un mercado que es estable para nosotros y que sí se puede tener un plan a largo plazo y llevar a cabo inversiones, por eso es el número uno para la región”.

FB: ¿Cómo son los usuarios mexicanos de GoPro?

KB: El grupo que tenemos aquí es muy bueno, es como un microcosmos. Nunca hemos abandonado el mundo de los deportes de acción porque es donde empezamos y para el cual se crearon las cámaras GoPro. Por ello, los usuarios mexicanos abarcan a cualquier persona que le gusta salir a realizar deporte, pero tenemos a un segundo tipo de usuario que son las personas que viajan, alguien que quiere explorar no necesariamente en un ambiente de acción, pero si quiere experimentar nuevas culturas, nuevas zonas en su país o a nivel internacional, y esto no sólo es en el caso de los usuarios mexicanos sino también a nivel global, ya que las personas utilizan nuestras cámaras como una herramienta de captura para sus viajes o sus momentos de la vida diaria como cumpleaños, bodas, fiestas con amigos, etc., a los cuales quieren darles una perspectiva diferente más allá de sólo sentarse y utilizar el teléfono o la clásica cámara DSRL.

FM: ¿Qué momento está viviendo actualmente la compañía GoPro a nivel mundial?

KB: Actualmente la compañía está teniendo un momento muy positivo, ya que vamos saliendo de la pandemia de Covid en donde nadie sabía realmente lo que pasaría a nivel global cuando la gente dejó de viajar y se quedó en sus casas. Sin embargo, nosotros, como una compañía de cámaras de acción, cuando las personas no viajaban o no podían salir a hacer deporte descubrimos que en los años 2020 y 2021 encontraron nuevas formas de capturar momentos en sus casas, continuaron utilizando sus cámaras GoPro para grabar recuerdos y compartirlos, aunque fuera un mundo completamente diferente al que conocíamos todos nosotros. Y ahora que resurgimos globalmente, encontramos más entusiasmo en las personas por volver a salir, viajar y experimentar nuevas cosas utilizando la cámara. Por ello, GoPro está en un lugar muy bueno y emocionante con la tecnología de las nuevas cámaras, y nos sentimos muy confiados con la dirección que tanto la empresa como los consumidores están tomando para disfrutar de nuestras cámaras y salir a capturar imágenes.

FB:¿Cuáles son las innovaciones que ha hecho la marca después de la pandemia?

KB: Unas de las principales cosas que GoPro aprendió en esta época fue a hacer cámaras únicas siempre con nuestro ADN, es decir, que sean duraderas, a prueba de agua y con la mejor calidad que puedas encontrar en el mercado, así que eso no cambió, pero quisimos empezar a crear nuevos modelos para diferentes tipos de público. Por ejemplo, si perteneces a la audiencia de deportes creamos la nueva Hero11 Black Mini, o la Hero11 Black Creator Edition para las personas que hacen blogs y están más enfocados a crear contenido, por lo que quisimos darles todo en una sola cámara para que sólo la compren y la utilicen para todo lo que quieran capturar. Asimismo, tenemos nuestra tienda insignia con accesorios para responder a todas las formas en las que la gente utilice nuestras cámaras, por ejemplo, en lugares inesperados o para capturar perspectivas únicas, por ello creo que estas dos cámaras demuestran que seguimos teniendo la misma esencia, pero ahora creando nuevas líneas que son muy específicas para cada audiencia, y para lo cual hemos visto una gran aceptación en todo el mundo.

Panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado global de cámaras de acción está moderadamente consolidado, con unos pocos proveedores a nivel mundial que representan la mayor parte de la cuota de mercado, detalla Mordor Intelligence.

Los actores del mercado (GoPro, Garmin, Olympus, Nikon, Rollei, entre otras) están haciendo cada vez más inversiones significativas en términos de lanzamientos de nuevos productos al tiempo que realizan varias innovaciones en los productos existentes. Esto les ayudará a obtener la máxima tracción en el mercado, ya que el mercado evoluciona continuamente en línea con las tendencias emergentes.

Es así como diversos factores que detalla la casa de análisis, como el uso cada vez mayor de dispositivos inteligentes, el aumento de los eventos de deportes extremos, las festividades y los festivales de música, la creciente tendencia a compartir contenido en los sitios web de redes sociales y el auge del sector de la electrónica de consumo están impulsando el crecimiento del mercado de las cámaras de acción.

