México presenta inédita demanda millonaria contra fabricantes de armas de EU por ‘abastecer’ a criminales

La demanda señala que México busca compensación que podría alcanzar 10,000 mdd, pues alega que las unidades de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt's Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país