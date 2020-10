México, el país que más apoya el Home Office

Por: Karla Ortíz

El lugar de trabajo está evolucionando rápidamente. Durante 2020 las empresas han implementado diferentes modalidades de trabajo, desde las oficinas modificadas para garantizar el distanciamiento social, a los horarios flexibles y hasta el trabajo remoto al 100%.

Durante este año en México, el home office ha crecido de un 39% a un 68% de colaboradores trabajando bajo este esquema, posicionando a nuestro país como la región de América Latina que más apoya esta modalidad de trabajo, obligando a las empresas a acelerar sus estrategias de transformación digital y enfrentándolas a dos importantes desafíos que plantea esta nueva forma de trabajar.

Acceso a la información

La información es el alma de las organizaciones modernas, por lo que es importante asegurarse de poder acceder a ella, aprovecharla y procesarla con la mayor facilidad posible. Sin interacciones diarias cara a cara, se producen más fricciones en el intercambio de información, lo que genera mayores retrasos en los flujos de trabajo con mucha carga administrativa. Los procesos manuales de manejo de la información, como la introducción de datos y el procesamiento de documentos, requieren una gran cantidad de tiempo de los trabajadores y dificultan el trabajo productivo, especialmente como equipo descentralizado. En este momento, es crucial que las organizaciones transformen su gestión de la información y la lleven a la nube para apoyar la productividad de los colaboradores independientemente de su ubicación.

Seguridad de la Información

Según el estudio sobre el Estado de los Servicios de Aplicaciones 2020, el 81% de los líderes en tecnologías de la información de América Latina informan que los servicios de seguridad son su máxima prioridad, ya que es improbable que las redes domésticas de los empleados tengan las mismas protecciones que las conexiones empresariales, por no hablar de las redes públicas a las que los usuarios se pueden conectar si trabajan en movimiento. Además, a menudo los dispositivos personales no tienen las mismas medidas de seguridad que el hardware de la empresa y muchos trabajadores emplean herramientas no aprobadas para facilitar una mejor colaboración remota, como las plataformas públicas de intercambio de archivos. En cualquier caso, trabajar fuera de la oficina y lejos del departamento de TI puede comprometer la seguridad de la información. En este clima, las organizaciones necesitan herramientas que les proporcionen una visión 360° de cómo se utilizan y almacenan física y digitalmente los datos a lo largo del ciclo de vida de los documentos que los contienen, las empresas deben avanzar rápidamente para garantizar seguridad entre operaciones, no solo como un requisito vital, sino también como un importante factor para diferenciarse de la competencia.

Para hacer frente a ambos desafíos, la implementación de tecnología, el desarrollo de nuevas habilidades en los colaboradores y la transformación de los procesos para apoyar el incremento en la productividad son el núcleo de la capacidad en la empresa para mantenerse ágil y adaptarse a los cambios externos. Las organizaciones necesitan tecnología que les permita adoptar una perspectiva a medida que evolucionan y un socio de confianza que les ofrezca ayuda durante este viaje.

Contacto:

Karla Ortíz es gerente de Mercadotecnia, Entrenamiento y Desarrollo de Nuevos Negocios en Canon Mexicana. Mujer práctica y analítica, apasionada de la tecnología. Es mercadóloga con 14 años de experiencia, 12 de ellos dedicados a la creación de estrategias de marketing para organizaciones dedicadas a la comercialización de productos y servicios tecnológicos.*

