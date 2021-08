México enfrenta olas de Covid-19 y ¿la vacuna Patria?… Hasta 2022

La vacuna Patria contra el Covid-19, el proyecto en el que el gobierno de México puso sus esperanzas para dejar de depender del extranjero, aparenta un muy lento desarrollo e incluso podría estar lista hasta junio de 2022 y no en diciembre como se anticipó.

Mientras el proyecto de 150 millones de pesos iniciales que impulsa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) parece estancado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha gastado alrededor de 38 mil millones de pesos en la compra de vacunas en el exterior, al tiempo que los muertos por Covid-19 ya rondan en los 254 mil y los contagios totales suman 3.5 millones desde marzo de 2019.

De acuerdo con autoridades sanitarias, el país enfrenta su tercera ola de contagios del coronavirus y ha experimentado en las últimas semanas cifras récord en el número de contagios como la del 12 de agosto cuando se contabilizaron 24 mil 975 nuevos casos en un día.

El objetivo de que México fuera capaz de producir su propia vacuna contra el Covid-19 era ahorrar en principio hasta un 855% respecto a la adquisición de vacunas en el extranjero.

“Tras el éxito obtenido en las pruebas preclínicas y una vez que se superen las pruebas en humanos, esperamos contar con un desarrollo vacunal 100% mexicano contra la Covid-19 para proteger a la población y lo que nos liberará de depender de las vacunas contra la Covid-19 producidas en el extranjero y contribuirá con el fortalecimiento de la soberanía científica”, prometía la Conacyt en abril de 2021.

Sin embargo, ese anhelo pronto se ha visto diluido respecto al impacto del Covid-19 en México que ha motivando la compra de vacunas en el exterior y a la que se debe sumar la instrucción presidencial de inocular, con al menos una dosis, a todos los mexicanos hacia octubre.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta agosto de este año, México ha comprado 243 millones 930 mil dosis- de las que ha recibido 96 millones 573 mil 385 dosis- y para lo cual ha invertido alrededor de 38 mil millones de pesos, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las vacunas que ha recibido México son de las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer, CanSino, Sputnik V y Sinovac, donde se cuentan también las adquiridas a través del sistema Covax de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Foto: Twitter @Birmex.

Las autoridades sanitarias han aplicado 81.3 millones de dosis de diversas vacunas logrando que 31.2 millones de personas tengan el esquema completo.

Aunque María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt fijo el mes de diciembre como meta para que la vacuna Patria pudiera tener su permiso de uso de emergencia por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo cierto es que hasta mayo, sólo se ha reportado el inicio del reclutamiento de voluntarios.

“En la Ciudad de México van a estar todos reclutados y se les va a inyectar este desarrollo vacunal durante los próximos días y semanas y esperamos tener los resultados a finales de mayo”, comentó Álvarez-Buylla en la conferencia matutina del 13 de abril de 2021.

De acuerdo con el sitio electrónico medicaltrials.gov, hasta el 27 de mayo, la fase en la que se encuentra el análisis de la vacuna Patria en México es de reclutamiento y se prevé que sea en agosto cuando concluya la observación del último paciente voluntario en la fase 1.

Sin embargo, de acuerdo con estimaciones de la Conacyt el 13 de abril de este año, entre agosto y octubre tendría que haber iniciado la última fase del estudio, es decir, la 3.

Fuente: Gobierno de México

El ensayo clínico de fase 1, que dirige el laboratorio Avimex, en colaboración con el Conacyt y la Amexid, está dirigido a 90 voluntarios de la Ciudad de México en el Hospital Médica Sur y es dirigido por el doctor Samuel Ponce de León Rosales, especialista en enfermedades infecciosas de la UNAM.

“Este es un estudio de fase 1, abierto, no aleatorizado, de escalada de dosis que utiliza tres dosis y dos esquemas de administración de una vacuna recombinante contra el SARS-CoV-2 basada en un vector viral (virus de la enfermedad de Newcastle) en 90 voluntarios sanos en un solo sitio de investigación en la Ciudad de México”, señala Avimex.

De acuerdo con estimaciones del laboratorio, esta fase de ensayo clínico podría arrojar conclusiones hacia junio de 2022, es decir, seis meses después de la meta establecida por el gobierno mexicano.

Cabe señalar, que la información disponible en medicaltrails.gov, no se especifica el calendario de las fases 2 y 3 del estudio.

Fuente: medicaltrials.gov

Buscado por Forbes México, Ponce León Rosales indicó que su equipo está enfocado en realizar su trabajo, pero declinó a hacer comentarios sobre los avances de la vacuna Patria.

“Ahora realmente estamos comprometidos básicamente en realizar nuestra actividad y de momento no vamos a hacer ninguna declaración. No sé en función de qué dicen que está atrasada si no hay ningún calendario publicado”, refirió el especialista.

Esta casa editorial también buscó versiones del Conacyt, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la secretaría de Salud, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta al planteamiento del atraso en las previsiones gubernamentales.

El silencio sobre los avances en los ensayos clínicos de la vacuna Patria han llegado hasta el Congreso de la Unión.

El pasado 13 de julio, la Comisión Permanente solicitó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología un informe sobre los protocolos de investigación y los resultados obtenidos acerca del desarrollo de la vacuna Patria.

A nivel internacional, el estudio del paramixovirus recombinante de la enfermedad de Newcastle (rNDV), en el que se basa la vacuna Patria está a cargo de científicos como el doctor Constantino II López Macías, Ciencias/Inmunología de la UNAM y la Universidad de Zurich; Peter Palese, Quimica/Microbiología Univiersidad de Viena y Adolfo García Lastre Universidad de Salamanca y del centro de investigación Monte Sinai en Nueva York.

