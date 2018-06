Tras lograr la clasificación de manera agónica, gracias a la victoria en tiempo de descuento de Corea del Sur sobre Alemania, México ya sabe quien será su rival en los octavos de final. Gracias a su triunfo en la fase de grupos, Brasil será el seleccionado al que el Tri deberá enfrentar en su camino hacia el quinto partido.

La escuadra carioca, otra de las favoritas del torneo, se impuso bajo el mando de Neymar Jr. a Serbia con un marcador de 2 a 0, con lo que alcanzó siete unidades y amarró la primera plaza del grupo gracias a la diferencia de goles respecto a Suiza, segundo lugar del grupo.

La pentacampeona del mundo al igual que la Selección Mexicana son los dos únicos seleccionados que han logrado alcanzar los octavos de final desde 1994 de manera consecutiva, es decir, han avanzado al menos a la segunda fase durante los últimos siete mundiales.

La última vez que México y Brasil se enfrentaron en una cita mundialista fue hace cuatro años, en tierras cariocas, donde el vencedor fue Guillermo Ochoa, ya que el portero mexicano fue la estrella del partido al impedir que la selección verde amarella anotará en el segundo partido de la fase de grupos.

Si hacemos una vista atrás en la historia, México ha logrado vencer a la selección brasileña en momentos importantes como la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por 2-1, gracias a un doblete del delantero Oribe Peralta.

Otra ocasión en la que México logró vencer en una final a Brasil fue en 2005, cuando la generación comandada por Giovani Dos Santos y Carlos Vela, entre otros, derrotó en el último duelo del Mundial Sub-17 por 3 a 0, siendo éste el primer gran triunfo internacional de la Selección Mexicana en categorías inferiores.

El partido entre el Tri y Brasil será el próximo lunes 2 de julio a las 9:00 am, hora de México, en la ciudad de Samara.

México no podrá contar con Héctor Moreno por acumulación de amarillas, mientras que Brasil podría no contar con Marcelo, quien abandonó el encuentro frente a Serbia por lesión y de la cual no se conoce aún su alcance.

El otro enfrentamiento que salió de los grupos E y F, es el de Suecia contra Suiza, que se jugará el 3 de julio a las 9:00 am, tiempo de México.