México es uno de los países más atractivos para el nearshoring, asegura la USAID

México es uno de los destinos más atractivo para captar inversión extranjera directa de empresas que buscan mover sus operaciones, plantas, fábricas y almacenes de Asia, Europa y Estados Unidos a México, un fenómeno conocido como nearshoring, aseguró Jene Thomas, director de la Misión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

“México es uno de los destinos más atractivos para el nearshoring (por) su cercanía (con Estados Unidos) y su capacidad y talento humano“, señaló.

“Actualmente México produce más ingenieros que cualquier otro país del mundo; no es India es México quien produce más ingenieros”, dijo durante la presentación de Mapa de ruta: Oportunidades para el nearshoring de semiconductores en México.

El directivo consideró que se vive un momento crucial y un panorama económico importante y relevante entre México y Estados Unidos, ya que en 2023 ambas naciones llegaron a un punto histórico por ser los socios comerciales número uno, gracias al nearshoring y el TMEC, expresó.

“México debe girar sus capacidades de talento a sectores críticos para el futuro como la industria de semiconductores; hay un marco legal sólido y bueno, así como cada día vemos iniciativas del sector privado en ciertos estados donde hay semiconductores”, añadió.

Para el representante estadounidense, la relocalización, conocida como nearshoring, está atrayendo inversión a México, pues se le abre una oportunidad única para ampliar su producción y participación de alta complejidad y valor agregado en la industria de los semiconductores en el Hemisferio Occidental.

En el Hemisferio Occidental, México posee las condiciones y capacidades para asumir un papel de liderazgo en la producción de semiconductores, mientras que la industria de semiconductores crece cada año y se ha convertido en una parte insustituible de la economía global, explicó.

Por otra parte, se espera que sus ingresos superen los 720 mil millones de dólares en 2024, y alcancen los mil 200 millones de dólares en 2029, según la Fundación México- Estados Unidos para la Ciencia (Fumec).

Las interrupciones por la pandemia por Covid-19 revelaron – a un gran costo – la importancia de la estabilidad de la cadena de suministro de semiconductores para los usuarios intermedios y finales, de acuerdo con la Fumec.

Dados los enormes desafíos económicos, la actual concentración geográfica de la producción de semiconductores genera riesgos para Norteamérica en general y para Estados Unidos en particular

México posee las condiciones para asumir un liderazgo en el sector, ya que cuenta con proximidad con Estados Unidos, hay una alta demanda de microchips y la presencia de empresas de alta tecnología que contribuyen a prioridades regionales de semiconductores, detalló la Fumec.

Jene Thomas aseguró que es muy importante el rol de México como líder en la región de América Latina y el mundo, también es algo que ha presentado durante su historia y en otro momento, hoy México debe ser un líder dentro de la industria de semiconductores y un punto de referencia en semiconductores.

Agregó que Estados Unidos y México son socios fundamentales para desarrollar la cadena de semiconductores en el territorio mexicano.

“Buscamos aprovechar las oportunidades del nearshoring y generar sinergias con la demanda propia industria local”, expresó.

“Durante muchos años he trabajado en México y he visto como mira América Latina, a ustedes, y sobretodo Asia también y otros países ven ( a México) no solamente para inversión y para ver cómo están haciendo esos cambios y aprovechar las oportunidades los mexicanos”, concluyó.

