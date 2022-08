México es víctima de políticas públicas ineficientes, crisis económica y crimen: Coparmex

José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró este lunes que México está viviendo momentos difíciles, ya que la sociedad está siendo víctima de políticas públicas ineficientes, de incertidumbre jurídica, de crisis económica y violencia.

“En lo político, en lo económico, en lo social, y ahora también en seguridad, la sociedad está siendo víctima de políticas públicas ineficientes, de incertidumbre jurídica, de crisis económica, violencia en varios estados de la república un sin número de hechos más que afecta la vida cotidiana de los mexicanos”, expresó el empresario.

Según el representante del organismo patronal, como sector privado y como confederación patronal, les afecta la inestabilidad política, la falta de estado de derecho y el incumplimiento de la ley.

Hoy en México no hay desarrollo económico sin estabilidad política; no habrá inversiones si no hay certeza jurídica, así como no hay un futuro con desarrollo inclusivo si no hay vida democrática, declaró el líder de Coparmex.

“Tenemos que actuar y trabajar para que la democracia se fortalezca como sistema de vida política y económica de México”, manifestó el presidente de Coparmex, quien estimó que una de cada dos empresas ha sido víctima de un delito en los últimos doce meses.

Las empresas se enfrentan todos los días al robo de mercancía y vehículos, así como la extorsión y cobro de piso, señaló Medina Mora Icaza.

“Lo vivido la semana pasada en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California es un reflejo de violencia y está sucediendo una situación de creciente inseguridad todos los días en toda la República Mexicana”, expresó.

El líder de la Coparmex hizo un llamado para que las autoridades, que por mandato constitucional les toca brindar seguridad, regresen a ese México en paz que todos quieren.

“Yo les preguntaría a los ciudadanos de Jalisco y Guanajuato, que vivieron esos actos de violencia, si son una exageración, igual les preguntaría a los ciudadanos en Ciudad Juárez, que vieron que algunos comercios fueron vandalizados y personas que estaban en tiendas de conveniencia o restaurantes; si esto es una exageración”, apuntó.

Y preguntaría si fue una exageración el caos que se generó en Baja California, el viernes cuando vehículos del transporte público fueron incendiados e interrumpieron la libre circulación en Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada, agregó.

Adicionalmente a los hechos vandálicos en Michoacán, también incendiaron una gasolinera y detuvieron a las Fuerzas Armadas, recordó el líder empresarial.

“Son hechos de violencia reprobables, que no queremos que sucedan en el país y por lo mismo, le pedimos a las autoridades para que haya una coordinación del gobierno federal, estatal y municipal para que haya un México en paz”, añadió.

“Hay que ser conscientes de que vivimos un entorno de creciente inseguridad en todo México y la semana pasada hubo hechos violentos en seis estados, sin embargo, una de cada dos empresas ha sido víctima en los últimos doce meses”, concluyó el presidente de Coparmex.