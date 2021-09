México gasta 1.8% del PIB en delitos, pero 4T destina 1% para combatir la inseguridad

Aunque el año pasado a México los delitos les costaron 1.85% del Producto Interno Bruto (PIB) según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Gobierno Federal proyecta asignar a esta área 328,122.3 millones de pesos, que representa 1.1% de dicha magnitud macroeconómica.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) señala que en 2020, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó 277,600 millones de pesos, que significa 1.8% del PIB. Esto equivale a 7 mil 155 pesos por persona afectada.

Mientras, un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) menciona que el gasto en seguridad – de ser avalado por la Cámara de Diputados como lo envió el Gobierno federal- crecerá 1.8% real con respecto a lo aprobado el año pasado y representa 4.6 % del total de los recursos. Sin embargo, equivale a 1.1% del PIB, que es menor a lo que se eroga en inseguridad,

De las cinco funciones que integran al gasto en seguridad están Justicia participa con 39.4% del gasto; Seguridad Nacional, con 35.5%, y Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior, con 23%.

Lee: Senador del PRI propone que Comisión de Seguridad sesione en zonas violentas

“Hicimos una comparación de cuánto faltaría para cubrir ese costo del delito (que es de 1.8%), porque el gasto de seguridad ronda en 1% del PIB desde hace 11 años. No se ven muchas variaciones en el gasto en seguridad, lo que vemos es que hay recursos que se van a infraestructura y otro tipo de actividades que no tienen que ver con combate al delito”, comentó Alejandra Macías, directora de investigación del CIEP.

En entrevista, comentó que en el presupuesto dirigido a seguridad, no se está destinando al combate y prevención de los delitos, sino a diversos temas de infraestructura relacionados con las dependencias de seguridad.

“El país no tiene una estrategia para el combate a la inseguridad. Se destinan recursos de manera inercial. En un Plan de Desarrollo dice que se iban a destinar más recursos a prevención, eso no lo estamos viendo. Vemos que no se destina más (recursos) a policías municipales; incluso, vimos que el año pasado desparecieron el FortaSec, que era para seguridad municipal”, dijo.

En 2014, el presupuesto que se dio a seguridad significó 1.38% del PIB; en 2015, a 1.4%; en 2016, a 1.34%; en 2017, a 1.20%; en 2018, a 1.21%; en 2019, 1.23%; en 2020, a 1.36%; en 2021, a 1.19%, y en 20212, a 1.17%.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2018 a mayo de 2021 se abrieron 110,782 expedientes por homicidios, tanto culposos como dolosos.

La cifra contrasta con los 83,836 expedientes registrados en los primeros 30 meses de la administración del priista Enrique Peña Nieto (diciembre de 2012 a mayo de 2015), y con los 68,135, con el panista Felipe Calderón, quien emprendió una “lucha” contra el narcotráfico.

Suscríbete a Forbes México