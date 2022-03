‘México no es colonia’, afirma AMLO ante supuesta presencia de espías rusos

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en México haya una amplia presencia de espías rusos y reiteró que su gobierno no manda a espiar a ninguna nación, por lo que pidió respeto a la soberanía del país al reiterar que México no es colonia de ningún país.

Ayer, el jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck, advirtió que de acuerdo con informes de inteligencia es en México donde más espías tiene Rusia desplegados con el objetivo de influir en los asuntos de Estados Unidos.

“Es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas, México es un país libre, independiente y soberano, debe saberse, cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarle telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero”, expresó.

“México es un país libre independiente y soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos”, agregó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Cuernavaca, Morelos.

—¿Hay espías rusos en México?— se le insistió.

—No sé, no tenemos información sobre eso— dijo López Obrador.

De acuerdo con la inteligencia estadounidense los agentes de Rusia están al “acecho de cualquier oportunidad a través de la que puedan influir en Estados Unidos”.

“Hay actores como China y Rusia que son muy agresivos y activos en toda el área de responsabilidad del Comando Norte incluido Bahamas y México”, dijo ayer el general VanHerck.

De igual forma, el mando afirmó que la inestabilidad en el país generada por los cárteles mexicanos del narcotráfico crean condiciones que pueden ser aprovechadas por agentes de Rusia y China que afectarían la seguridad nacional estadounidense.

