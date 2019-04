México no es el único que enfrenta una desaceleración: CEEG

El recorte al pronóstico del PIB nacional por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe de observarse desde la perspectiva global y tomando en cuenta que se está transitando por una desaceleración económica global, advierte Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).

Más que alarmarse por las previsiones económicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la también presidenta de Dupont para México y América Latina, celebra la “prudencia” con la que la Secretaría de Hacienda está ejerciendo el gasto público.

“Creo que tenemos que ver esto desde un contexto global, hay una desaceleración de China, hay desaceleración en Europa, con complicaciones con el Brexit negociándose y nosotros teniendo una economía tan abierta, macroeconómicamente hablando (…) ver las perspectivas de crecimiento solo de México sin un contexto global no me parecería adecuado”, afirmó Jañez Sánchez en entrevista con Forbes México.

El gobierno federal recortó su propio pronóstico para el PIB nacional en 2019 con un rango de crecimiento se entre 1.5 y 2.5% a 1.1 y 2.1% para este año, de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica 2020.

Como parte de un conglomerado de empresas extranjeras, Jañez afirma que hasta el momento no tiene informes de que las inversiones de otros países a México estén detenidas, no sólo ante la disminución en la perspectiva económica, sino ante las amenazas por parte del gobierno de Estados Unidos de cerrar la frontera con México ante las diferencias en política migratoria de ambos países y la advertencia de la congresista Nancy Pelosi de que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) no avanzará hasta que se aprueben reformas laborales en el país.

“Confiamos que podemos seguir transitando que los términos con los que se negoció (el Tratado) son los correctos. Pusimos sobre la mesa temas laborales, temas de seguridad, temas de inversión y nosotros creemos que volver a abrir el Tratado para negociar particularmente un capitulo de condiciones laborales, creemos que no es factible ni conveniente para ninguno de los tres países.

No tengo conocimiento que haya detenido inversiones. Hoy operamos bajo las reglas del TLCAN. Al final no son tan buenas como el tratado que se negocio y está por aprobarse, seguimos con inversiones como las teníamos planeadas”, apuntó.

Buena relación con gobierno de AMLO

Las 50 empresas que integra el CEEG representan hasta 10% del PIB del país, 40% de la Inversión Extranjera Directa y generan 500,000 empleos directos en el país.

Este organismos se dice dispuesto a apoyar al gobierno de López Obrador compartiendo su experiencia en materia de inversión en otros países así como con estándares anticorrupción y buenas prácticas laborales.

“Nosotros sabemos hacer negocios en países con políticas similares a las de México, con políticas muy distintas, con economías abiertas, cerradas, entonces lo que podemos traer a la mesa como Consejo es compartir las mejores practicas de la forma en que hacemos negocios”, señaló Jañez.

