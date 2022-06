México no puede arriesgar crecimiento por desabasto eléctrico: Enrique de la Madrid

El país no puede arriesgar su futuro crecimiento económico ante la falta de condiciones para garantizar el abasto eléctrico a empresas a través de las energías renovables, consideró Enrique de la Madrid, director del Centro de Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey.

En el marco del Foro Forbes Real Estate “Hacia la Evolución del Sector Inmobiliario”, el exsecretario de Turismo lamentó que el actual gobierno haya desestimado la inversión en energías renovables, como la solar y la eólica, lo cual causará que el país no cumpla con su objetivo de generar el 35% de la electricidad que consume el país a través de energías alternas.

Alertó que estas condiciones del sector eléctrico nacional han marginado el arribo de nuevas inversiones en algunas regiones del país, como Querétaro y Tijuana, entidades que no han podido garantizar el abasto de electricidad.

Lee también: AMLO acuerda con 17 empresas de EU generación de energía solar y eólica

“No vamos a cumplir con este objetivo porque se pararon las inversiones en energías renovables, los permisos para empresas no están arrancando y seguimos apostando al petróleo”, reprochó De la Madrid en entrevista con Roberto Aguilar, director editorial de Forbes México.

En ese sentido, el académico criticó que el gobierno federal apuesta a seguir explotando el petróleo, aprovechando la coyuntura geopolítica que presiona al alza los precios de los energéticos, pero que al final es temporal y no de largo plazo.

“Se sigue privilegiando el petróleo por los precios altos, pero es una coyuntura tempooral. México era atractivo en inversiones de energía renovable. Hoy en día están en obras proyectos en Querétaro o Tijuana, pero no puedes abrir nuevo negocio porque no hay garantía de proveer electricidad”, lamentó.

De la Madrid señaló que ante la incapacidad de cambiar la opinión sobre las bondades de la energía renovable, se puede transitar hacia nuevas oportunidades de liderazgo, ya que las actuales condiciones que enfrenta México en materia de sustentabilidad son inaceptables.

“Cuando tratas de cambiar opinión y no logras convencerlos pues cambias a ese alguien. Tú haces el esfuerzo por convencer con argumentos pero si no puedes, cambias. No puedes como país aceptar 8 millones de pobres y necesitas crecimiento energético, pero si no hay energía no es posible. Hay cosas que son inaceptables”, sentenció.

En la ponencia “Smart cities en México y Latam, ¿son posibles?”, De la Madrid destacó que el impulso tecnológico pone al mundo en el camino de las energías renovables donde cobrarán impulso la producción de autos eléctricos y la generación de nuevas alternativas de movilidad que mejorarán el ambiente y la forma de realizar negocios.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado