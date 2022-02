México, preparado para escalada en precios de gas y gasolina ante guerra en Ucrania: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que su administración está preparada para combatir la escalada de precios en el gas y la gasolina de importación derivada del conflicto bélico que viven Ucrania y Rusia.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que en el país no escaseará la energía eléctrica y que para ello se echarán a andar a su máxima capacidad las hidroeléctricas del país.

“Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica, que no requieren gas, para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica.

“Por ejemplo, producir más energía eléctrica con agua, vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas, pero estamos preparados para que no haya apagones y no aumente el precio”, indicó el presidente de la República.

La misma atención se le dará al precio de la gasolina que continuará estando subsidiada por el gobierno mexicano a fin de contrarrestar los altos costos derivados de un alza en los precios del petróleo crudo tras el inicio de hostilidades rusas en Ucrania.

“Hay un subsidio para decirlo con claridad de modo que aunque aumente el precio de gasolina de importación que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación”, indicó el tabasqueño.

“Vamos a estar pendientes, afortunadamente desde ayer que empezó a expresarse esta situación de intranquilidad, nerviosismo en los mercados por la situación en Ucrania nos agarró con una apreciación del peso, hasta ayer traíamos una situación favorable en cuanto a nuestra moneda, un peso fuerte”, dijo.

Ayer por la noche, tiempo de México, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una operación militar especial en los territorios de Ucrania que reconoció como independientes.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, advirtió que la operación de Rusia es una invasión a gran escala.

En términos de política exterior, López Obrador confío en que Ucrania y Rusia puedan entablar el diálogo y evitar que escale el uso de la fuerza.

“Vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo que no se utilice la fuerza que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que se ha pronunciado por la paz”, sostuvo.

