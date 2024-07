México requiere una agencia de ciberseguridad y leyes para frenar 4 millones de ciberataques al día, urge el sector 

México necesita una Agencia de Ciberseguridad y leyes que combatan los 4 millones de ciberataques perpetrados a diario en contra de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de internet.

“Desde AMITI estamos en contra del mal uso del Internet para que no caigamos en un ciberataque, un fraude, incluso en cosas peores para los niños y niñas en México”, afirma Sofía Pérez Gasque Muslera, directora General de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI).

“Hay 4 millones de ciberataques al día y a las mipymes les cuesta entre el 20 por ciento y 30 por ciento de la facturación mensual en invertir en seguridad”, comenta a Forbes México.

La representante empresarial dice que se están ocupando en la creación y aprobación en México de una Ley de Ciberseguridad e iniciativas de Inteligencia Artificial.

“Estamos trabajando para poner un piso parejo, porque la regulación debe ser por región y no podemos decirle a alguien: ‘Oye tienes que estar con estos datos y tienes que ponerle a tu whatsapp dónde seguridad en un lado y en otro no’. Hoy a dónde se van los datos y quiénes los manejan”, expresa.

La AMITI considera que debe de haber una Agencia de Ciberseguridad, “o sea responsables donde están los diferentes entes que tienen que entrar en la conversación locales e internacionales y poner al centro la seguridad del ciudadano”

“Hemos trabajo con el equipo de la virtual presidenta electa Claudia Shemabau Pardo con nuestras propuestas” para creación de una Agencia de Ciberseguridad y de una Ley al respecto, detalla.

Actualmente hay ciberpolicías en algunos municipios de México, “que atienden al mal uso del internet para niños y niñas y contenido que no debe estar en internet de los niños y niñas”.

“Hay ciberpolicias especializadas, pero no hay un ente regulador federal para esas acciones, por lo que se proponen desde AMITI” crear un órgano.

“Ponerle una regulación a la tecnología es como si te dijeran mañana ya no puedes usar tu celular. Es más, si yo soy una buena persona que hago buen uso de mi celular y si no soy una buena persona que no hago buen uso de mi celular, entonces más radica en el tema de ética y uso que de la tecnología”, afirma Sofía Pérez Gasque Muslera.

Si hay gente que lo usa incorrectamente, pues tenemos que ver las maneras para que se pueda sancionar, apunta la directora general de AMITI.

“La ley de Ciberseguridad la vemos como algo incipiente, algo que requiere mucha madurez”, asevera Miguel Ángel Sanabria Plascencia, presidente del Consejo Nacional de Clúster de Tecnología de la Información y Software.

Actualmente la falta de una ley de ciberseguridad frena en lugar de dejarnos libres para hacer las cosas: “Si debería haber como unos principios básicos, por ejemplo temas de ética y no más allá que nos acote tanto”.

“En lugar de que nos deje producir no limita a hacer. Puedes ser creativo siempre y cuando uses el zapato bien amarrado y no te limiten”, añade iguel Ángel Sanabria.

Layla Delgadillo Aguilar, CEO de Silent4Business, indica que la industria de ciberseguridad en México crece rápidamente, a pesar de la falta de legislación y una regulación clara en esta área.

“Una de las tantas problemáticas en México reside en la carencia de regulaciones claras en lo que respecta a la industria de la ciberseguridad, ya que cualquiera puede hacer y deshacer sin ninguna consecuencia”, señala Delgadillo,

“A pesar de que se han planteado 11 iniciativas de leyes sobre ciberseguridad desde 2018 desde 2018, ninguna ha llegado a materializarse. Nuestro país se encuentra en desventaja en esta área, y el panorama se complica aún más con la ausencia total de una iniciativa de ley que tome en cuenta a la academia, a las empresas y la sociedad civil”, detalla la empresaria.

Según la directiva, la Asociación de Banqueros de México (ABM) y las entidades regulatorias han trazado algunas reglas para el sector de ciberseguridad, lo que ha minimizado el impacto.

“Hace 22 años muy pocas empresas del sector financiero destinaban dinero a la seguridad informática de sus tarjetahabientes, por lo que tuvimos que picar piedra para abrirnos camino en esta industria”, cuenta Delgadillo.

La ciberseguridad ha evolucionado más por regulaciones extranjeras que por estrategias o políticas públicas en México, comenta la empresaria, quien se ha seguido preparando para profundizar en esta industria clave en la transformación digital.

“Hace un año, hablé con Alejandra Lagunes, quien me comentó que están formando un foro para definir las regulaciones en ciberseguridad e inteligencia artificial. Pero los legisladores se han pasado la responsabilidad entre ellos, y lo urgente es definir las reglas del juego”, concluye.