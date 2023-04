México revira a senador republicano: fentanilo fue promovido por farmacéuticas en EU

En un nuevo escalamiento de la confrontación México y una fracción del Partido Republicano de Estados Unidos sobre el combate al tráfico de fentanilo, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el uso de este químico fue promovido desde Estados Unidos con la liberalización de esta sustancia como analgésico y ahora contribuye a ayudar a que se detenga su trasiego.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard explicó que el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, respondió a una serie de cuestionamientos sobre el combate de México al fentanilo, donde el legislador estadounidense aseguró que no hay acciones para detener el trasiego hacia su país.

“Sí tenemos un problema muy serio, pero conviene tener claro que el origen de este problema, en el origen de este problema, México no ha tenido absolutamente nada que ver, lo primero que habría que decirle al senador, nosotros estamos ayudando Estados Unidos, no generando el problema.

“Primera conclusión para comentarle al senador Graham que México no ha sido el problema si no ha sido parte y es parte principal de la solución del problema, pero el problema no se genera en México ni es México el causante de esta crisis, es injusto y es falso”, destacó.

Lee: EU defiende cooperar con México, pero insiste en que cárteles dominan zonas

Al respecto, el funcionario federal indicó que México ha entregado reportes a Washington sobre la colaboración que tiene para erradicar la producción y el tráfico de esta sustancia por lo que dicha respuesta es falsa.

“Dice el senador Graham, republicano, que México no acepta, no participa y está en modo negación, le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo, no hay ningún otro país del mundo.

“Qué estoy haciendo tanto contra el fentanilo que se tráfico hacia Estados Unidos que México, pero todo esto está documentado más de un año inclusive hemos estado varias veces en Washington, pero por lo que veo no he tenido oportunidad de leerlo, entonces se lo voy a hacer llegar”, apuntó.

La tensión entre Estados Unidos y México se ha elevado desde que fueron asesinados dos estadounidenses en el norte del país latinoamericano, tras lo cual la oposición republicana pidió una intervención militar en territorio mexicano para combatir a los cárteles mediante una legislación que considere como organizaciones terroristas a las organizaciones del narcotráfico.

El presidente López Obrador consideró que esta propuesta es intervencionista y que sólo busca estigmatizar a México.

“Vamos a dar a conocer a ventilar todo este asunto de los cuestionamientos de legisladores de Estados Unidos acerca del fentanilo, están amenazando con aprobar leyes para intervenir en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos.

“En un plan abiertamente intervencionista y prepotente, hay un senador que encabeza este movimiento, no son todos los senadores ni es el Gobierno de Estados Unidos. Antes el gobierno de México callaba y la gente no sabía qué era lo que sucedía, incluso hay mucha gente en Estados Unidos, lo digo con todo respeto, manipulada”, acusó.

En tres láminas que corresponden a la Fundación Cato, el mandatario federal exhibió que los senadores republicanos han manipulado a la audiencia estadounidense pues un 39% cree que el fentanilo proviene de los migrantes indocumentados y un 60% de los ciudadanos simpatizantes republicanos creen esta aseveración.

“Pero la culpa no es de estos ciudadanos, como se padece de mucha desinformación en Estados Unidos, mucho control de los medios, mucha manipulación, por eso se llega a pesar esto, es hitleriano. Es propaganda de Goebbels, que decía en la época de Hitler, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad”, dijo.

El mandatario federal también criticó que en Estados Unidos se esté promoviendo el consumo de drogas como la marihuana en deportes como el basquetbol y por el lado político se presione a México con argumentos falsos sobre su inacción en el combate al crimen organizado.

“Lo que quiero destacar es esta doble moral”, aseveró.

Marihuana y metanfetaminas lideran decomisos de la Sedena en últimos 15 días

En los últimos 15 días, que comprenden del 22 de marzo al 3 de abril, las Fuerzas Armadas han decomisado 27 mil 389 kilos de marihuana, que corresponden a 13.6 millones de dosis, así como 24 mil 562 kilos de matenfetaminas, es decir, unas 24.5 millones de dosis, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los estados donde mayor número de kilos decomisados de metanfetaminas destaca Baja California con 10 mil 808 kilos; Sonora, con 81 mil 312 kilos; Sinaloa, con 66 mil 826 kilos; Jalisco, con 9 mil 939 kilos; Baja California Sur, con 5 mil 790 kilos y Durango con 5 mil 595 kilos.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Luis Cresencio Sandoval, titular de la corporación, detalló que el Ejército también ha podido decomisar en las últimas semanas 3 mil 579 kilos de cocaína así como 2 mil kilos de fentanilo.

Para el fentanilo, Sonora lidera la lista con 2 mil 441 kilos; Baja California, con 2 mil 429, Sinaloa, con mil 969 kilos; Coahuila, con 122 kilos y Chihuahua, con 26 kilos.

De igual forma, a las bandas del crimen organizado se les incautaron 80 mil 316 dólares y unos 558 mil 393 pesos.

¿Usas más Facebook?, déjanos un like para estar informado