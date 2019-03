México tiene gas para 200 años: CNH

Notimex.- El titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Héctor Moreira Rodríguez, señaló que México tiene suficiente gas para los próximos 200 años, pero requiere extraerlo para revertir importaciones que alcanzan 85 por ciento del consumo nacional.

Al participar en el panel Transición energética en México. Inversión en energías renovables y reducción de importación de gas natural, comentó que el problema es que tal importación crece y por ello es prioritaria la producción nacional.

Expuso que las reservas de gas se localizan desde Tabasco hasta Tamaulipas y en la zona de Coahuila, por lo cual habrá que incentivar su producción para reducir a la mitad el volumen de importaciones hacia el 2024.

La CNH, dijo, tiene identificados alrededor de 200 áreas gaseras y las rondas 3.2 y 3.3 estaban muy concentradas en las áreas de gas y se está a la espera de la señal de salida de la Secretaría de Energía (Sener) para arrancar más rondas gaseras.

“Con rondas que tengan petróleo ligero y alto contenido de gas. Si logramos sacar alrededor de 50 lotes cada año podemos incrementar la producción de gas y no solo llegar a los 2.6 millones (de barriles diarios de petróleo) sino reducir las importaciones de gas a la mitad”, abundó.

Es vital, comentó en el marco de la Expo Oil and Gas México 2019, que todas las entidades federativas cuenten con gas porque es difícil competir y tener desarrollo industrial si no se tiene.

Aunado a la mayor producción de gas, explicó que está la industria petroquímica, la cual proviene del gas y la zona con más cantidades de precursores químicos asociados como etano, propano, butano y demás, es el sureste, pero en la medida que ha declinado la producción, las plantas petroquímicas se han quedado sin insumos.

Moreira Rodríguez detalló que por eso importar el gas tiene mucho de malo, pues los norteamericanos envían el gas después de las criogénicas y le quitan los elementos y mandan solo el metano.

“El no producir nosotros el gas nos quita la posibilidad de petroquímica. Ahí está otra oportunidad. Tenemos que sacar más gas del sureste, más de Tampico-Misantla y desarrollar la industria petroquímica no sólo para generar calor o electricidad, sino para una industria que es la más grande y rentable que hay en el mundo; y nosotros lo estamos dejando ir al no producir más gas”, refirió.

En energías renovables consideró que lo mejor que puede tener un país es energía hidroeléctrica, pues no causa gases de efecto invernadero y son de las más eficientes, por lo cual habría que analizar proyectos conjuntos con Guatemala en la región del río Usumacinta, que transita por ambos países.

En relación con la nueva política pública de rescate del sector energético, el comisionado de la CNH mencionó que esto ha sido uno de los grandes logros del presidente, Andrés Manuel López Obrador, al volver a reconsiderar el sector energético que antes se veía como fuente de ingresos para el estado.

Mencionó que se veía a Petróleos Mexicanos (Pemex) como “la vaca lechera” y no se le dedicaba suficiente dinero a exploración ni a mantenimiento por lo cual ahora pensar en cómo fortalecer a la empresa “y repensar el modelo, es magnífico”.

Estimó que será un cambio muy grande, pero será una reconversión desde muchos puntos de vista y no nada más eliminar la corrupción sino a qué se debe de dedicar y qué tasa impositiva puede solventar, pues es una empresa endeudada con más de 100,000 millones de dólares.

