EFE.- Ajeno a las dudas que han llevado a varios países a frenar el uso de la vacuna de AstraZeneca, el gobierno de México busca apretar el acelerador de las inmunizaciones negociando con Estados Unidos para que le comparta dosis de este fármaco.

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se limitó este martes a decir que “va muy bien” la negociación con el gobierno de Joe Biden para que ceda su inventario del fármaco británico, cuyo uso no ha sido autorizado en Estados Unidos.

Según reveló en conferencia de prensa junto al presidente, Andrés Manuel López Obrador, México solicitó “el mayor número posible” de vacunas y aseguró que obtendrá una respuesta definitiva el próximo viernes.

Esta negociación inició el pasado 1 de marzo, durante la primera reunión virtual entre Biden y López Obrador, donde el mexicano pidió a Estados Unidos acceso a vacunas producidas en ese país, pues hasta ahora México solo recibe fármacos fabricados en Europa, China, Rusia y la India.

“La negociación con Estados Unidos que se derivó de la conversación del señor presidente con el presidente Biden va muy bien, pero los detalles no los daré hasta que estén terminados, pero soy optimista”, dijo Ebrard.

Sin temor a la vacuna de AstraZeneca

La intención del gobierno mexicano de acceder a las vacunas de AstraZeneca en Estados Unidos se da a conocer en plena ola de escepticismo por los supuestos efectos secundarios del fármaco británico.

España, Alemania, Francia e Italia, entre otros, han suspendido en las últimas horas la aplicación de esta vacuna por el riesgo de trombos y embolias.

Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) lanzó este martes un mensaje de tranquilidad al asegurar que está “firmemente convencida” de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca siguen superando sus riesgos.

Emer Cooke, directora de la EMA, subrayó, en una intervención telemática, que no se dudará en tomar medidas si los expertos detectan en su investigación algún problema “que no pueda resolverse”, aunque, de momento, no se ha encontrado “evidencia” que sugiera que este fármaco cause directamente problemas de coagulación sanguínea en los pacientes vacunados.

Además, durante los ensayos clínicos llevados a cabo por AstraZeneca antes de lograr la licencia de uso condicional en la UE a finales de enero, no fueron detectados casos de tromboembolismo posteriores a la vacunación, por lo que esta condición no se recoge como posible efecto secundario de la vacuna, que suele provocar dolor de cabeza o muscular, molestias en la zona del pinchazo, fatiga o fiebre, entre otros síntomas leves o moderados.

De momento, Cooke subrayó que no ven señales que sean “motivo de preocupación” como para recomendar firmemente la suspensión del uso de esta vacuna en la UE, y reconoció la “preocupación de que haya un efecto en la confianza en las vacunas” tras la suspensión del uso de AstraZeneca en varios países europeos.

Los expertos europeos esperan poder anunciar el próximo jueves si los casos reportados “son una coincidencia o un efecto secundario extraño” de AstraZeneca.

México ha apostado con fuerza desde el principio por la vacuna e incluso cerró un acuerdo con Argentina para producirla y distribuirla en América Latina a partir del próximo abril.

Ante la polémica, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y el encargado de la estrategia contra el coronavirus, quien acaba de recuperarse de Covid-19, dijo el lunes que la evidencia hace pensar que “no es la vacuna la que está provocando esos efectos”.

El país ha aplicado hasta el momento 4.4 millones de dosis de varias vacunas y ha registrado 91 casos graves presuntamente vinculados a efectos secundarios del fármaco.

