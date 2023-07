MG Motor entra al campo de futbol para reforzar su presencia en México

Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la marca de origen inglés MG Motor México anunció que patrocinará a uno de los equipos del futbol mexicano más relevantes, el Club Deportivo Guadalajara.

El patrocinio, que fue negociado por IMG, tendrá una vigencia del 1 de julio del presente año hasta junio del 2027. Como parte de este acuerdo, la marca automotriz podrá tener presencia en el estadio Akron –habrá autos de la marca en todos los partidos–. También los jugadores del equipo estarán presentes en las distribuidoras de MG Motor en todo el país. Adicionalmente habrá presencia en redes sociales del equipo, TV, radio, y otros canales. Habrá, además, una serie de activaciones dentro del estadio.

Hace algunos días se presentó el jersey oficial de Las Chivas, en el que MG Motor no tenía presencia. Así que sobre esto se cuestionó al equipo durante la conferencia de prensa realizada en el estadio Akron. Olimpia Cabral, directora comercial, marketing y comunicación del club Chivas, explicó que, durante el primer año, la marca tendrá presencia sólo en la playera de entrenamiento, y a partir del torneo Apertura 2024, estará presente en la parte superior frontal del jersey oficial de juego del equipo varonil y Chivas femenil en la parte superior de la espalda.

Posterior a la conferencia de prensa, y como parte de la celebración de esta alianza, ambas organizaciones ofrecieron un coctel a los representantes de los medios de comunicación en el estadio, durante el cual sostuvimos una entrevista con Daniel Nava, vicepresidente de Operaciones en MG Motor México. “La marca está buscando generar presencia en el mercado, y buscamos algo que nos diera un balance entre los valores que queremos transmitir como marca, y evidentemente los números de exposición […] Entonces, en esa combinación, uno de los deportes más vistos en el país evidentemente es el futbol”, dijo para Forbes México, cuando se le preguntó por qué elegir patrocinar un deporte que tiene gran saturación de marcas.

Nava agregó que no sólo están patrocinando el futbol mexicano. También son patrocinadores de la XVI edición del Maratón y Medio Maratón de la Ciudad de México. Además, están patrocinando un equipo femenil de ciclismo, que Daniel Nava llama recreativo: “Les damos vehículos de seguridad, equipo, playeras […] Nos estamos acercando mucho al deporte, y eventualmente podríamos también buscar acercarnos a nuestros orígenes, de patrocinar algo que haga ruido de motor”.

MG Motor México, a punto de llegar a los 100 mil autos vendidos

Esta marca –que está próxima a cumplir su primer centenario– fue lanzada en México en octubre del año 2020; no obstante, explica Nava, comenzaron la venta de autos a mediados del 2021: “En menos de mil días ya estamos juntando 90,000. Esperemos que para nuestro día mil en el país juntemos las 100,000 unidades (vendidas), lo que es un número que nos gusta mucho, porque básicamente es vender 10 coches diarios sin parar, contando fines de semana”.

Esta automotriz actualmente tiene una participación de mercado de 4.5%, y buscarán cerrar el año en 5%: “Eso nos ayudaría a mantener nuestra posición que tenemos en el top ten […] Ahora estamos jugando de verdad; ya no es el mercado pandémico que, si bien tenía muchas complicaciones de logística, de stock; ahora ya las marcas estamos al 100% compitiendo, y estamos conservando el lugar”.

Al preguntarle a Daniel sobre si ya están por lanzar su auto eléctrico, él responde entre risas que “están por traer muchas sorpresas al mercado”. Y es que recién lanzaron en México el auto eHS Plug-in Hybrid, “lo que combina la transición entre estos dos mundos”, dice. Este auto, explica, puede tener una conducción 100% eléctrica, y es enchufable. También dijo que se enfocarán en traer a México vehículos de tecnología eléctrica, y que es muy seguro que sea antes de que finalice el año.

Habló, además, sobre la ampliación que llevaron a cabo en su centro de distribución en el estado de San Luis Potosí. “Desde que llegó (la marca a México), lo primero que abrió fue su centro de distribución de piezas […] En San Luis la presencia de SAIC, nuestra casa matriz, es muy fuerte. Entonces, por eso fuimos allá, y tenemos un almacén de casi 10,000 metros cuadrados, con más de cinco meses de stock”. Aproximadamente, dice, tienen un valor de 17 millones de dólares (mdd) en piezas. “También vienen inversiones propias de la operación; vamos a estrenar oficina muy pronto en Av. Reforma (en la Ciudad de México)”.

Adicional a estos planes se encuentran construyendo un centro de entrenamiento para capacitar a los técnicos en tecnologías relacionadas con los autos eléctricos: “Es un lugar que tiene prácticamente 2,000 metros cuadrados […] Es una inversión también fuerte que estamos haciendo por el momento”. Este centro de capacitación estará en la Ciudad de México.

Sobre el desarrollo de nuevas plantas en el país, el directivo explicó que es un ‘plan que se encuentra vivo’; sin embargo, aún están analizando el mejor momento para llevarlo a cabo. “Al final, el tener una armadora no es sólo pensando en un mercado local, tiene que ser un business case de un mercado más global. Entonces, al final es un proyecto que SAIC lo está regulando, y lo está planeando”.

Daniel agrega que los autos MG que se comercializan en México, actualmente provienen de algunas de las seis plantas que tiene SAIC. Tiene plantas en China –la principal se encuentra en Shanghai–, también en India y Tailandia, entre otros. En Londres se encuentra el centro de desarrollo, la parte de ‘infotenimiento’, dice Nava, se desarrolla en Silicon Valley, en California. Lo relacionado con la asistencia avanzada al conductor se desarrolla en Israel.

Los retos de la industria

“Uno es la complejidad logística local, la complejidad logística internacional digamos que ya está mejor. Nosotros abrimos rutas exclusivas para MG desde nuestras armadoras, digamos que tenemos nuestros propios barcos; lo que nos ha ayudado a que ese flujo de automóviles nunca se haya visto afectado”. Nava comenta que, en la logística local, sí existe un tema pendiente con la capacidad. Esto lo observa como resultado del impasse suscitado a raíz de la pandemia: “Al final, el mercado está creciendo; venimos de una venta muy baja en los años de pandemia. Ahorita está rebotando la industria. Entonces hay mucha necesidad logística”. Sobre esto, ya están poniendo manos a la obra: “Estamos desarrollando técnicas subversivas para poder trabajar la logística local”, dice entre risas.

Daniel, como desafíos relevantes, no deja a un lado aspectos como el entorno financiero. Y es que 60% de las ventas en México se realizan a través de crédito. En este sentido, las elevadas tasas de interés no ayudan. “También nosotros como marcas tenemos que estar viendo cómo podemos ayudar a los clientes para que puedan tener acceso a los vehículos de la manera acostumbrada, sin verse tan afectados por estas alzas en las tasas de interés”. MG Motor continúa con su brazo financiero CETELEM –una subsidiaria de BNP Paribas–, a través de MG Financial Services. “No es como que tengamos un acuerdo con un banco. Es una financiera que trabaja como si fuera financiera de casa, pero digamos que el fondeo lo está haciendo CETELEM”.

Sobre el desarrollo de infraestructura para la existencia de un mayor número de autos eléctricos en el país, explica que el panorama es positivo. Y agrega que las marcas de autos están contribuyendo a la existencia de un ecosistema para que los clientes accedan a este tipo de vehículos. “El gobierno también está haciendo su parte. Creo que por el momento (político) que estamos viviendo pues van como que a pausarse un poquito las cosas, pero al final, el gobierno también estaba apoyando mucho, y aceleró mucho en los últimos años el tema del apoyo a la infraestructura eléctrica. Entonces estamos esperando a que esto vuelva a iniciar el año que entra […] y se dé la oportunidad de que marcas como nosotros, que estamos interesadas en invertir en el país, pues nos dejen poner mucha infraestructura en lugares que normalmente no se puede poner”, concluyó.

