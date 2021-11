“Mi madre no es un circo y no dirá mentiras para ganar privilegios”: Mariana Moguel Robles

Mariana Moguel Robles, hija de la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno de Enrique Peña Nieto, afirmó que su madre Rosario Robles Berlanga no se presta a las mentiras de la Fiscalía General de la República (FGR) para pisar a ex funcionarios a cambio de contar con privilegios y beneficios en las acusaciones por la Estafa Maestra.

“Muchas veces han dicho que mi madre no quiere colaborar y muchas veces han dicho que madre no quiere hablar, porque mi madre no es un circo y mi madre no se va prestar a narrativas alejadas de la verdad y justicia, a narrativas de la mentira, a las mentiras de pisar al otro para tener beneficios y privilegios”, declaró la hija de Rosario Robles Berlanga.

La hija, hermana, hermano y sobrinos de Rosario Robles Berlanga convocaron a acciones de resistencia civil pacífica para exigir la liberación de la ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien está acusada por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y omisión por un fraude en la entrega de recursos públicos desde la Sedesol.

Lee: No tengo nada en contra de Rosario Robles: AMLO

La ex diputada del PRI en Congreso de la Ciudad de México declaró que su madre Rosario Robles Berlanga está en Santa Martha Acatitla, como cualquier otra interna, ya que no tiene un privilegio diferente a las demás reclusas.

“Mi mamá se presentó de manera voluntaria y a mi mamá se le acusa por omisión y no declaró haber recibido 10 millones de dólares, ni mucho menos está acusada por ningún desvío de recursos“, comentó la licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana, quien dio la conferencia de prensa en la sala de su casa donde supuestamente vivieron durante más de dos décadas.

“A mi no me importan los casos de otras personas, como Emilio Lozoya, y no quiero entrar al fondo de ese caso. En toda carpeta de investigación de mi madre no existe una sola palabra que haga referencia a la investigación periodística La Estafa Maestra, que han señalado en reiteradas ocasiones”, manifestó Mariana Moguel Robles.

A Rosario Robles la han intentado ver hincada, doblada, así como tirada: “Mi madre es una mujer que saldrá como la ha hecho en la historia de su vida por la puerta de enfrente y no por la puerta de atrás”, declaró la hija de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien a todo momento recibió el apoyo de sus tías y tíos reunidos para exigirle presidente de la República frene la persecución política.

“Esta es la casa que a lo largo de 26 años ha sido su domicilio y la Fiscalía General de la República desconoce en la investigación que le hacen a Rosario Robles Berlanga”, comentó Francisco Robles Berlanga.

El hermano de la ex secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) agregó que en la casa desconocida por la FGR fue visitada el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando era parte del PRD y aliado de Rosario Robles Berlanga.

Lee: No hay persecución ni venganza contra Rosario Robles: AMLO

El hermano de Rosario Robles dijo que tomarán plazas públicas como la Glorieta de la Palma para difundir y entregar volantes del caso de la ex funcionaria,. porque la justicia por venganza puede ser el medio de control político en México.

También habrá un campamento en el Zócalo, en donde habrá un ayuno de 10 días, meditación y oraciones para exigir la excarcelación de Rosario Robles.

Con las acciones de resistencia civil pacífica no buscaremos prisión domiciliaria para Rosario Robles Berlanga, sino su liberación y salida de la cárcel de mujeres de Santa Marta Acatitla, comentó Francisco Robles Berlanga.

Hasta ahora no hay razón para que Rosario Robles Berlanga esté en prisión en la cárcel de mujeres de Santa Marta, concluyó.