Michel Rojkind, un arquitecto que explora el metaverso

Michel Rojkind estudió arquitectura porque le apasionó lo que los espacios residuales generan en las ciudades, como parques y plazas. “Empiezo a ver la importancia de la arquitectura. Me llamó mucho la atención que tuviera tanta interacción con los seres humanos, primero la construcción de una casa; pero más grande, en temas de ciudad, qué es lo que un edificio puede aportar a la comunidad”, dice en entrevista para Forbes México. Michel también es músico. Tocó con Aleks Syntek y la Gente Normal durante varios años.

Se encuentra al frente del estudio creativo de diseño, Rojkind Arquitectos, desde donde diseñan estrategias urbanas y soluciones arquitectónicas. El estudio se ha hecho acreedor a más de 68 premios y reconocimientos por sus propuestas. Algunos de sus proyectos: Foro Boca, en Boca Del Río, Veracruz; Mercado Roma, Cineteca Nacional, Liverpool Insurgentes y Nestlé Museo del Chocolate, entre muchos otros.

Michel Rojkind. Foto: © Karina Hernández

Hace algunos meses, desarrollaron su primer proyecto en el metaverso: La Metadestilería José Cuervo. “Yo decidí meterme en el metaverso por curioso, porque me encanta. No me quiero quedar fuera. No es que sepa todas las respuestas del metaverso, pero si no te metes no vas a aprender”. Este proyecto, explica, les ha dado la oportunidad de comprender la interacción con esta nueva tecnología. “Me parece importante notar que allá (en el metaverso) no quieres hacer una arquitectura como acá, porque no hay gravedad, no hay estructuras […] no llueve. Entonces me parece chistoso que la gente quiera tener un avatar que parezca humano, y que camine como humano en el metaverso, cuando tampoco tendría que ser humano”. A Michel también le interesa explorar cuál es la relación y la conexión del mundo físico con el metaverso: “Yo siempre digo que hagamos cosas allá; siempre y cuando haya una repercusión en el planeta Tierra como humanos”. En este sentido, agrega, en el caso de La Destilería, han analizado las interacciones en el metaverso para revisar si podrían obtenerse recursos para, por ejemplo, incrementar las plantaciones de agaves. “Estamos explorando (el metaverso) y con sarcasmo, con sentido del humor, y viendo si esto funciona, se vende, no se vende. Están contratando arquitectos en el metaverso, y ¿cuánto cobra un arquitecto en el metaverso?”.

Adicionalmente, el estudio se encuentra desarrollando un par de hoteles en playa, casas privadas y un proyecto de usos mixtos en León, Guanajuato. También están desarrollando un plan maestro de casas con acceso a jardines de tierras cultivables. Las personas que habitan estas tierras son las que contribuyen a su cultivo. Este proyecto se desarrollaría en Los Cabos. Recientemente, también exhibieron la pieza “Yoltic Seat”, una silla de meditación de piedra portuguesa. “No quiero dejar de hacer diseño industrial, objetos, arquitectura, y obviamente lo del metaverso”.

Michel tiene muchos sueños. Le intriga el tema de la muerte. Además, le parece un poco obsoleto que aún no se hayan replanteado los cementerios: “Seguimos viendo a la muerte igual […] También el tema de los asilos, ¿por qué cuando llevas a la gente mayor a un asilo se vuelve súper depresivo y triste?”.