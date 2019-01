Micky Ríos trajo a Oakley y Under Armour y ahora viene con Red Hydrogen

Hace un par de meses la compañía Red, que se especializa en cámaras decidió lanzar Red Hydrogen One, un extraño dispositivo que antoja, a primera impresión, de un teléfono para uso rudo con características diferentes a las que cuenta un tradicional smartphone. Un producto que podría ser difícil posicionar en el mercado mexicano, sin embargo Micky Ríos, director general de RED HYDROGEN México, confía en que se repetirá la historia cuando dirigió en México marcas como Oakley o Under Armour.

“Llevo muchos años de crear y traer marcas al mercado mexicano y he tenido la oportunidad de encontrar grandes compañías que han tenido gran aceptación por el consumidor mexicano como lo fue Oakley en su momento, luego Under Armour y ahora Red Hydrogen”, detalla para Forbes México el directivo.

El gran reto que ahora tiene Ríos con este dispositivo, es que llega a un mercado de gran competitividad como es el tecnológico, en donde compañías como Samsung, LG, Apple, Motorola o Huawei, tienen bien definida su participación en el país. Por ejemplo, la surcoreana se encuentra como líder en el mercado de dispositivos móviles con 34.4% del mercado, seguida de LG con 13.3%, Apple 11.9%, Motorola 9.7% y Huawei con 6.6%.

Sin embargo el directivo señala que la receta que ha ocupado para traer marcas como Oakley o la deportiva Under Armour será de gran ayuda para que los consumidores mexicanos puedan enamorarse de su teléfono de gama alta.

“Definitivamente no será fácil. Por ejemplo, cuando trajimos los lentes Oakley, de colores, diferentes, raros para un mercado que en esa época era muy conservador y la verdad siempre hemos trabajado mucho a contracorriente en ese sentido porque hemos traído cosas muy diferentes. Lo mismo pasó con Under Armour, ¿cómo lo hemos hecho?, definitivamente trayendo grandes productos, siempre es remar un poquito contra corriente creyendo en lo que tienes, ofreciendo un gran producto con algo diferenciado y pues no darse por vencido y asegurarse de dar un buen servicio”, dice el directivo.

“Recuerdo que nos decían que estábamos locos, que esos lentes de colores quién se los iba a poner y que el mercado mexicano era muy conservador. Cuando trajimos Under Armour, lo mismo, que los mismos deportistas de Estados Unidos no eran los mismos de aquí”

Micky Ríos asegura que la mejor manera para que el consumidor mexicano se enamore de un producto es a ravés de familiarizarse con la marca y con el dispositivo. Dice que la gran base es que prueben el teléfono, que lo usen, que se familiaricen con él, ese es el reto más grande, que lo vean en las tiendas.

“El cambio toma tiempo, los cambios radicales siempre toman tiempo, inclusive hasta el hecho de acostumbrarse a ver un teléfono tan diferente. Yo también al principio cuando tuve el teléfono la primera vez lo veía y me tomaba un tiempo acostumbrarme. Hemos roto con el esquema tradicional, solo es que va a llevar tiempo y paciencia que se vayan acostumbrando para que el día de mañana podamos tener más cosas que complementen”, señala.

RED HYDROGEN One, un teléfono diferente

El RED HYDROGEN One es el primer teléfono holográfico que permite reproducir imágenes 3D con esta tecnología que se podrán ver sin la necesidad de lentes especiales.

Aparte de contar con un diseño fuera de lo común (ya que cuenta en su cuerpo con bordes tipo agarraderas) este dispositivo emplea un sistema de imagen holográfico ‘4 View’, el cual está basado en el uso simultáneo de cuatro imágenes que crean un efecto tridimensional a través de su pantalla.

La compañía señala que este lanzamiento revolucionará la industria en dos sentidos: la integración de tecnología no antes vista y un diseño rebelde, el cual rompe con todos los cánones establecidos en la actualidad.