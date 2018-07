Enrique Perezyera relevará a Jorge Silva al mando de Microsoft en México, informó hoy la compañía.

A través de un comunicado, la firma dijo que “Enrique es un ejecutivo con amplia experiencia en creación y desarrollo de negocios en nube”. Perezyera se desempeñaba como vicepresidente Senior de SugarCRM.com, y previamente ha fungido como presidente de Salesforce.com Latinoamérica, y ha ocupado otros cargos en PeopleSoft, IBM Corporation y Hewlett Packard.

“Estoy encantado de unirme al equipo de Microsoft. Esta oportunidad es la más importante en mi vida profesional y la asumiré con franqueza e ingenio. Me siento muy emocionado de comenzar este viaje, en el que pondré todo de mi parte para ayudar a nuestros clientes y socios a desencadenar el potencial de las soluciones de nube de Microsoft”, dijo el nuevo director general de Microsoft México en declaraciones preparadas.

César Cernuda, presidente de Microsoft Latinoamérica, dio la bienvenida a Perezyera diciendo que “es un momento de enorme transformación para la industria, nuestros clientes y para nuestra empresa y sé que la experiencia que Enrique tiene en el mundo de la nube, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, y su presencia en el mercado será muy importante en esta siguiente etapa”.

PUBLICIDAD

Por su parte Jorge Silva, quien deja Microsoft para volver a Colombia a iniciar proyectos personales, dijo que “trabajar en Microsoft ha sido un privilegio y una bendición; no podría estar más agradecido. Ahora que he decidido dejar la compañía y reorganizar prioridades, pensar más en la familia y comenzar un nuevo camino, voy a aplicar mi aprendizaje y experiencia en nuevos horizontes. Me voy a Colombia a emprender, pero seguiré fiel a la misión y los valores de esta gran compañía”.