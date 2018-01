La competencia del (aún inexistente) Tesla Semi ya está en las calles

Por Alan Ohnsman

Cuando dos elegantes Semi de Tesla recorrieron velozmente la pista de un aeropuerto, junto a la fábrica de cohetes SpaceX en Los Ángeles el pasado noviembre, Elon Musk sacudió el mercado de vehículos pesados con una visión disruptiva del futuro. Pero a medida que los entusiastas clientes se preparan para una espera de dos años por el gigante eléctrico, un mercado de camiones y autobuses eléctricos robustos ya está tomando forma.

Tesla acumuló rápidamente alrededor de 400 reservas de camiones de grandes transportistas como UPS y Anheuser-Busch en diciembre. Pero a medida que llegaron esos depósitos, la empresa de rápido crecimiento Proterra, repleta de ex empleados de Tesla, recibió un pedido de 25 autobuses de batería para el Departamento de Transporte de Los Ángeles en diciembre. Cada autobús eléctrico, con un precio de aproximadamente 700 mil dólares, sustituirá a uno de los 359 vehículos de la flotilla. Eso complementa la reciente orden por 138 mdd de la Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de Los Ángeles para adquirir autobuses eléctricos de New Flyer y BYD con sede en China, ya que también reemplazarán miles de vehículos de gas natural.

“Los autobuses de tránsito, al tener una ruta definida y un límite de kilometraje diario y anual, son una aplicación perfecta para la batería eléctrica. Este mercado será 100% eléctrico antes que cualquier otro sector de transporte” dijo Matt Horton, director comercial de Proterra a Forbes. La compañía privada de California se está acercando a las 500 ventas y recientemente agregó una fábrica en Los Ángeles para abastecer a los clientes de la costa oeste.

Los autobuses eléctricos que pueden viajar hasta 321 kilómetros por día en el tráfico de una ciudad ya representan aproximadamente el 10% de los pedidos que las agencias de tránsito de Estados Unidos hicieron en 2017. Y sus rivales Proterra y BYD esperan que esas ventas sigan creciendo a medida que mejore el rendimiento de sus vehículos y los costos operativos permanezcan muy por debajo de los modelos diésel y CNG. Incluso con el prodigioso marketing de Musk, los semirremolques de batería eléctrica tardarán más en ponerse al corriente, suponiendo que el Semi de Tesla realmente salga a tiempo en 2019 o 2020.

“El recorrido que hace un camión de carga en carretera es el ciclo de trabajo más desafiante para una batería eléctrica, debido a las largas distancias requeridas a velocidades de autopista con una carga pesada en el remolque” dijo Horton.

La presión para reducir las emisiones de carbono que alteran el clima en California, Europa y China ha acelerado la demanda de vehículos más limpios por parte de las ciudades, agencias de tránsito, operadores de carga y expedidores, y las compañías están respondiendo con sistemas diésel de baja emisión, camiones híbridos enchufables y vehículos que funcionen totalmente con powertrains eléctricos, incluidos algunos que obtienen electricidad a partir de hidrógeno en lugar de baterías. Junto con los autobuses, los nuevos jugadores están encontrando clientes listos para desplegar vehículos de batería de alta resistencia en aplicaciones muy específicas.

Además de un llamativo diseño, Tesla promete un alcance de hasta 800 kilómetros por carga, incluso mejor que los casi 500 kilómetros esperados, así como un ahorro de combustible de 200 mil dólares o más y un periodo de recuperación de “dos años”. Eso explica por qué UPS, Pepsico, Sysco y Anheuser-Bursch, que dieron hasta 20 mil dólares en depósitos reembolsables por camión, quieren estar entre sus primeros compradores.

También existe un valor de relaciones públicas al comprometerse a comprar el camión pesado más disruptivo y amigable con el ambiente que jamás se haya desarrollado.

Sin embargo, a pesar de tener una premisa emocionante, hay una larga lista de preguntas sobre el Tesla Semi que aún no han sido respondidas. Éstas son algunas:

Esas respuestas, junto con los planes de Tesla de crear la pickup eléctrica que Musk también promete para los próximos años, llegarán con el tiempo.

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it.

— Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2017